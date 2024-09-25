موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص.. التفاصيل كاملة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص ..تعد الإجازة والعطلات الرسمية التي يهتم بها الموظفون القطاعين العام والخاص للأستمتاع بها، والتنزه أو قضاء الوقت مع العائلة، وتعتبر من أكثر الأمور التي ينتظرها الموظفين.

يقدم لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية ،عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للقطاع العام والخاص .

العطلات الأسبوعية المتبقية في سبتمبر 2024

الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

إجازة 6 أكتوبر رسمية مدفوعة الأجر

حيث تعتبر إجازة 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية المدفوع أجرها، وذلك وفقًا لصدورنصوص مواد قوانين العمل المعمول بها في البلاد، مثل قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون العمل 12 لسنة 2003.

وتنص هذه القوانين على أنه يمكن لصاحب العمل أن يستدعى الموظف في يوم إجازته الرسمية إذا كان الحاجة إليه في العمل وجوده يتم استدعائه في هذة الحاله ، وسوف يتم تعويضه ماليًا بصرف مثلي الأجر عن هذا اليوم في القطاع الخاص، أو منحه إجازة بديلة في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

موعد إجازة 6 أكتوبر

وفقًا للتقويم الزمني، حيث أصدرت يوم إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، مما يجعل اتاحت الفرصة للاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر في هذا اليوم العظيم.



موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للحكومة والقطاع الخاص

حيث تعد إجازة 6 أكتوبر 2024 من الإجازات الرسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، وتعد من الإجازاتالرسمية الاخيرة التي يحصل عليها كل موظفون في قطاعي العام والخاص والتي سيوافق يوم 6 أكتوبر 2024.

ومن المفترض أن يصدر رئيس مجلس الوزراء المصري بإقرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفون في القطاعات والعامة والخاصة، و طلاب المدارس والجامعات.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024



تصل عدد العطلات اأسبوعية في شهر 6أكتوبر 2024، إلي 8أيام، بإضافة ليوم 6أكتوبر،وجأت كالتالي:

يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024.

يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 أكتوبر).

يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024.

يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024.

يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024.

يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024.

يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024.

يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024.

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