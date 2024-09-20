موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص.. تصدرت تلك الكلمات البحثية شبكة الإنترنت خلال الساعات الماضية، إذ يرغب العديد من المواطنين التعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر.

ويعد يوم 6 أكتوبر من المناسبات الوطنية المهمة في مصر، حيث يوافق ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973، وفي هذا اليوم، تحتفل مصر بذكرى الانتصار العظيم الذي حققته القوات المسلحة، ويُعتبر يوم عطلة رسمية على مستوى الدولة، ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث حول موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص.

موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص

الموجز يرصد عبر التقرير التالي موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص، حيث تحدد الحكومة يوم 6 أكتوبر من كل عام إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، ويُصادف هذا اليوم يوم الأحد، مما يجعلها عطلة نهاية أسبوع ممتدة في بعض القطاعات.

وللعلم فإن الحكومة تقوم بإعطاء الموظفين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي إجازة رسمية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2857 لسنة 2024 ، الذي نَصّ على أن تكون المناسبات الدينية والوطنية والأعياد، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما تنص المادة 46 من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص

إجازة مدفوعة الأجر

وبالنسبة للموظفين في القطاع الحكومي، يكون موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر وتشمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويُحتفل بهذه المناسبة الوطنية بتعطيل العمل في المدارس والجامعات والهيئات الحكومية.

كما تُعد أيضًا عطلة 6 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الشركات والمصانع، ومع ذلك، قد يختار بعض أصحاب العمل استمرارهم في هذا اليوم للعمل مع دفع أجر إضافي للموظفين، وذلك بناءً على احتياجات العمل ورغم ذلك يريد البعض الآخر معرفة موعد عطلة 6 اكتوبر للموظفين والقطاع الخاص.

وخلال عطلة 6 أكتوبر، تُقام احتفالات رسمية على مستوى الدولة، تشمل عروضًا عسكرية وفعاليات وطنية لإحياء ذكرى الانتصار، ويستغل الكثير من المواطنين هذه العطلة للراحة أو القيام بالأنشطة الاجتماعية كما أنه يعد فرصة ليس فقط للاحتفال بالنصر، بل أيضًا للتذكير بتضحيات الجيش المصري ودوره في حماية الوطن.

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