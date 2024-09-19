عيد النصر.. موعد إجازة 6 أكتوبر للموظفين والطلاب وجدول العطلات الرسمية

موعد إجازة 6 أكتوبر، يتساءل عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة أنه تعتبر آخر الإجازات الرسمية التي سيحصل عليها العاملون في الدولة خلال العام الجاري 2024.

ومع تصدرها قوائم محركات البحث في الساعات الأخيرة، ينشر الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن موعد اجازة 6 أكتوبر.

اجازة 6 أكتوبر 2024

وبموحب القانون تعتبر اجازة 6 أكتوبر من الاجازات الرسمية الهامة التي يحصل عليها الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، خاصة وأنها مناسبة وطنية لها مكانة خاصة في قلوب المصريون الذين يتذكرون النصر العظيم في حرب أكتوبر 1973.

وتعتبر اجازة 6 أكتوبر هي أول إجازة رسمية بعد بدء العام الدارسي الجديد 2024-2025، للاحتفال بالذكرى 51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973، كما أنها آخر الاجازات الرسمية في العام 2024.

موعد اجازة 6 أكتوبر

وبموجب قوانين العمل المعمول ومنها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وقانون العمل 12 لسنة 2003، تعتبر اجازة 6 أكتوبر هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن يحق لصاحب العمل الموظف إذا تطلبت حاجة العمل وجوده في هذا اليوم مقابل تعويض العامل ماديا بصرف مثلي الأجرعن هذا اليوم وذلك للقطاع الخاص، أو منحه إجازة يوما بديلا لهذا اليوم، وذلك للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة.

اجازة 6 أكتوبر للحكومة والقطاع الخاص

ويحتفل المصريون بموعد اجازة 6 أكتوبر في العام الحالي، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024، وسط توقعات بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا باعتبار يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعات الحكومية والعامة والخاص، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات.

يذكر أن اجازة 6 أكتوبرهي نهاية الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر في العام الحالي، على أن تكون الاجزة الرسمية المقبلة هي إجازة عيد الميلاد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

الاجازات الرسمية المتبقية من شهر سبتمبر

الجمعة 20 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

السبت الموافق 21 سبتمبر (عطلة أسبوعية).

الجمعة 27 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

السبت 28 سبتمبر 2024 (عطلة أسبوعية).

الاجازات الرسمية في شهر أكتوبر

يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 (إجازة نصر 6 أكتوبر)

يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 25 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2024 (عطلة أسبوعية).

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