هل اليوم اجازة رسمية؟.. بيان هام من الحكومة للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص

هل اليوم اجازة رسمية، أصبح هذا التساؤل من أكثر التساؤلات المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الساعات الأخيرة.

وتعتبر الإجازات الرسمية من أهم المواضيع التي تشغل بال الكثير من العاملين في الحكومة والقطاع الخاص، ولهذا يتساءل الكثير من الأشخاص هل اليوم اجازة رسمية، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور القادمة.

هل اليوم اجازة رسمية

ويحتفل المسلمون اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 بذكرى المولد النبوي الشريف، وهو أحد المناسبات الدينية الهامة التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب الجميع.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء المصري عن موعد إجازة المولد النبوي 2024، وهي إجازة بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، الذي ينظم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، أو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي ينظم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة تأتي ضمن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، حيث يتبعها إجازة عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص..

موعد اجازة مولد النبي 2024

وأصدرت وزارة القوى العاملة في بيان، أن إجازة المولد النبوي بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مِثّلي أجره اليومي، وأنه بحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

هل اليوم اجازة رسمية في البنوك

وفي السياق، أعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق، تعطيل العمل بكافة البنوك في مصر يوم الأحد 15 سبتمبر 2024، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يستأنف العمل صباح يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، على أن تتاح الخدمات البنكية في فترة الإجازة عبر التطبيقات البنكية وشبكة المدفوعات اللحظية انستاباي، وماكينات الصراف الآلي، للسحب والإيداع، وتحويل الأموال بين الحسابات.

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