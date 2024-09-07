موعد إجازة نصر 6 أكتوبر 2024.. هل سيتم ترحيلها هذا العام؟

إجازة 6 أكتوبر .. تزايد اهتمام المواطنين خلال الفترة الماضية عن موعد إجازة 6 أكتوبر 2024، حيث يعتبر هذا اليوم في ذاكرة المصريين يوماً حافلاً بمشاعر الفخر والاعتزاز.

ففي هذا اليوم، عام 1973، قاد رجال القوات المسلحة المصرية واحدة من أبرز العمليات العسكرية في التاريخ الحديث، حيث تمكنوا من تحقيق نصر كبير خلال حرب أكتوبر، وهو ما أحدث تحولاً جذرياً في موازين القوى في المنطقة.

موعد إجازة 6 أكتوبر فى مصر

تعد إجازة 6 أكتوبر مناسبة مهمة في مصر، حيث يحتفل المصريون بذكرى انتصارهم في حرب أكتوبر 1973، والتي تُعد واحدة من أعظم إنجازات الجيش المصري، ويرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد إجازة 6 أكتوبر 2024.

موعد إجازة 6 أكتوبر

تصادف إجازة 6 أكتوبر2024، يوم الأحد، 6 أكتوبر، وذلك للاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر 1973. كما هو الحال في السنوات السابقة، ستكون هذه الإجازة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات.

إجازة 6 أكتوبر 2024

من المتوقع أن يصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بترحيل إجازة نصر 6 أكتوبر 2024 إلى يوم الخميس، 10 أكتوبر، وفى حالة تطبيق هذا القرار، سيحصل الموظفون على عطلة طويلة تشمل يوم الخميس والجمعة، مما يعزز من إمكانية الاستمتاع بإجازة أطول ويساعد في تخفيف الأعباء اليومية.

إجازة المولد النبوي الشريف

يصادف موعد المولد النبوي الشريف 2024، يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 الموافق 12 ربيع الأول 1446 هـ، ولكن من المتوقع ترحيل الإجازة، ليتم ضمها مع الإجازات الأسبوعية، وبذلك يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

إجازات شهر سبتمبر 2024

يشهد شهر سبتمبر 2024 على مجموعة من العطلات الرسمية التي تمنح الموظفين والطلاب فرصة للراحة والاحتفال. يشمل الشهر 9 أيام عطلة رسمية، تتوزع كما يلي:

1-الجمعة 6 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

2-السبت 7 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

3-الجمعة 13 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

4-السبت 14 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

5-الإثنين 16 سبتمبر 2024: المولد النبوي الشريف.

6-الجمعة 20 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

7-السبت 21 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

8-الجمعة 27 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

9-السبت 28 سبتمبر 2024: عطلة أسبوعية.

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