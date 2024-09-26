لينك تحميل منهج أولى ابتدائي انجليزيpdf بجدول التوزيع

يبحث أولياء عن تحميل منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة الملخصات عبر موقعها الإلكتروني، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور تحميل ملخصات المواد الدراسية بصيغة الـ pdf بسهولة من خلال الرابط المتوفر.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل تحميل منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf نظرًا لمعرفة المقررات الدراسية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول الابتدائي، بالإضافة معرفة خطوات الحصول على المنهج الجديد لطلاب الصف الأول الابتدائي لمادة اللغة الإنجليزية.

منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf

رابط تحميل منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf

يمكن لأولياء الأمور الحصول على منهج أولى ابتدائي انجليزي pdfمن خلال الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم غبر بوابة التعليم الإلكتروني أو منصة التعليم الإلكتروني من خلال اختيار المرحلة الدراسية للطلاب والمنهج المراد تحميله من هنـــــــــــا .

رابط سريع لـ منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf هنـا

رابط اللغة الإنجليزية الصف الأول الابتدائي pdf هنا

منهج أولى ابتدائي انجليزي pdf

تقسيم منهج أولى ابتدائي انجليزي

21 سبتمبر 2024: الوحدة 1 الدروس 1 و 2

28 سبتمبر 2024: الوحدة 1 الدرس 3

5 أكتوبر 2024: الوحدة 2 الدروس 1 و 2

12 أكتوبر 2024: الوحدة 2 الدرس 3

19 أكتوبر 2024: الوحدة 3 الدروس 1 و 2

26 أكتوبر 2024: الوحدة 3 الدرس 3

2 نوفمبر 2024: الوحدة 4 الدروس 1 و 2

تفاصيل الواجبات المنزلية المقررة للطلاب

وفي هذا السياق أيضًا، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل الواجبات المنزلية المقررة للطلاب في العام الدراسي الجديد بناءً على توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف حيث ستتضمن أسئلة مقالية قصيرة يُدوِّنها المعلم على السبورة ليقوم الطلاب بنقلها وحلها في المنزل، ثم تسليمها في اليوم التالي لتقييمها.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الواجبات إلى تعزيز متابعة الطلاب لما يتعلمونه في الفصول، وتقييم أدائهم، واكتشاف نقاط القوة والضعف حيث شددت على ضرورة التزام المديريات التعليمية بتعليمات العام الدراسي الجديد 2024-2025، منها:

ارتداء الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب.

عدم إجبار الطلاب على شراء الزي من أماكن محددة.

مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين من المعلمين المتغيبين.

اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يمارس التدريس دون حق رسمي.

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