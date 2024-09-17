استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

الصف الأول الابتدائي الأزهري .. مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والمعاهد الأزهرية، بدأ أولياء الأمور بالبحث عن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتائج قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024-2025.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتائج قبول الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

في هذا السياق، قام قطاع المعاهد الأزهرية بتفعيل رابط نتيجة التنسيق الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري وفقا لما اطعلت عليه “الموجز” حيث يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط التالي: [بوابة الأزهر الإلكترونية] من (هنـــــــا).

طلاب الأزهر

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

زيارة بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط المرفق أعلاه.

النقر على أيقونة «اضغط هنا للاستعلام عن نتيجة التنسيق» الموجودة في أسفل الصفحة.

إدخال الرقم القومي للطالب.

الضغط على زر البحث.

عرض نتيجة طلب التقديم على الشاشة.

المستندات المطلوبة لتقديم ملف الالتحاق في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025

بعد إعلان نتيجة التنسيق، يجب على أولياء الأمور تجهيز ملف التقديم وإكمال إجراءات الالتحاق خلال 15 يومًا، ويتطلب الملف المستندات التالية:

صورة نموذج طلب الالتحاق المحرر على بوابة الأزهر.

أصل شهادة ميلاد التلميذ المتقدم.

أربع صور شخصية حديثة للتلميذ بمقاس (4x6).

صورة البطاقة الصحية للتلميذ، مستوفاة طابع التأمين الصحي.

أصل التقرير الطبي من التأمين الصحي، يوضح الحالة الصحية للتلميذ وخلوه من الأمراض المعدية.

صورة بطاقة الرقم القومي للوالدين.

صورة من الولاية التعليمية والأصل للاطلاع في الحالات المقررة (مثل وفاة الأب أو الطلاق).

صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الولاية التعليمية.

إقرار من ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية يفيد بعدم قيد التلميذ في أي معهد آخر أو جهة تعليمية أخرى.

لضمان تقديم جميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد، يُنصح بمراجعة المستندات وتجهيزها بشكل كامل قبل بدء إجراءات التقديم.

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