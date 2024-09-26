تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

في بداية جولة ميدانية بمدارس محافظة كفر الشيخ، تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، مدرستي "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" و"علي عبد الشكور الرسمية للغات".

ويستعرض “الموجز” تفاصيل الجولة التفقدية لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ومحافظ كفر الشيخ صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 لعدد من مدارس المحافظة، ورافقهما خلال الزيارة اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية كفر الشيخ.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

خلال الزيارة، تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ مدرسة "علي عبد الشكور للتعليم الأساسي" التي تضم 1040 طالبًا وطالبة، واطمأنا على سير العملية التعليمية، وزارا صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

كما زارا المحافظ ووزير التربية والتعليم مدرسة "علي عبد الشكور الرسمية للغات" التي يدرس بها 624 طالبًا وطالبة، حيث أشاد الوزير بمستوى الطلاب واتباع المدرسة لسياسة الكثافة الطلابية الملائمة.

أهمية متابعة توزيع الكثافات الطلابية

وفي هذا السياق، شدد وزير التربية والتعليم على أهمية متابعة توزيع الكثافات الطلابية وتنفيذ التعليمات الوزارية لضمان انتظام العام الدراسي، مشيدًا بالجهود المبذولة من المحافظة بالتعاون مع الوزارة لدعم وتحسين المنظومة التعليمية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

تقديم حلول عملية للنهوض بالمنظومة التعليمية

من جانبه، أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن التعليم هو ركيزة بناء المستقبل، مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية متطورة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم في تطوير التعليم وتقديم حلول عملية للنهوض بالمنظومة التعليمية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

وفي سياق أخر، أشاد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بالمعلم عادل عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد مقدم طيار محمد جمال عبد العزيز الابتدائية بإدارة العمرانية بالهرم، واصفًا إياه كنموذج ملهم لمدير مدرسة يعمل بأقصى طاقته ويستحق التقدير.

أعرب نائب الوزير عن سعادته الكبيرة خلال زيارته للمدرسة، مشيرًا إلى إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلها عادل عبد الرحمن في إدارة المدرسة، مشيرًا عبر صفحته على "فيسبوك" إلى أن ما لفت انتباهه بشكل خاص هو ارتداء المدير نفس الزي المدرسي الذي يرتديه التلاميذ، واطلاعه الدقيق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمدرسة، إلى جانب علاقته الوطيدة بالتلاميذ وأولياء الأمور.

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

زيارة وزير التربية والتعليم لمدارس محافظة كفر الشيخ

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