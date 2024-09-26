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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

نائب وزير التربية والتعليم يشيد بمعلم يرتدي اليونيفورم بمدرسة بإدارة العمرانية

نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم

أشاد الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بالمعلم عادل عبد الرحمن، مدير مدرسة الشهيد مقدم طيار محمد جمال عبد العزيز الابتدائية بإدارة العمرانية بالهرم، واصفًا إياه كنموذج ملهم لمدير مدرسة محترم يعمل بأقصى طاقته. 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أنه كان سعيدًا للغاية بزيارته للمدرسة، حيث أبدى إعجابه الكبير بالجهود التي يبذلها المعلم، ويكشف “الموجز” تفاصيل الزيارة.

نائب وزير التربية والتعليم

نائب وزير التربية والتعليم يشيد بمدير مدرسة

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن ما لفت انتباهه بشكل خاص هو ارتداء مدير المدرسة نفس الزي المدرسي الذي يرتديه التلاميذ، واطلاعه الكامل على تفاصيل المدرسة، إلى جانب العلاقة القوية التي تجمعه بالتلاميذ وأولياء الأمور. 

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نائب وزير التربية والتعليم

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أن عادل عبد الرحمن يمثل نموذجًا مشرفًا كغيره من معلمي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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التأكد من انتظام العملية التعليمية

 في إطار أخر، تابع سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2024-2025، حيث توجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية في مدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي، هدفت الزيارة إلى الاطلاع على الأوضاع التعليمية والتأكد من انتظام العملية التعليمية

خلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، مشيرًا إلى الكثافات الطلابية والمناهج التعليمية المقررة، مما يعكس اهتمامه بجودة التعليم.

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نائب وزير التربية والتعليم

تفعيل دور مشرفي الأدوار لضمان تأمين حركة الطلاب

أكد محافظ الجيزة على ضرورة متابعة انتظام اليوم الدراسي وتفعيل دور مشرفي الأدوار لضمان تأمين حركة الطلاب، كما شدد على أهمية دخول الصفوف الدراسية بشكل تدريجي خلال الأسبوع الأول لتجنب التداخل بين المراحل التعليمية المختلفة. 

واستمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى الأهالي والعاملين بالمدرسة ووجه المسؤولين المختصين بوضع حلول عاجلة للمشكلات المطروحة.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من المسؤولين منهم إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقادة الشرطة المحلية. وأشار المحافظ إلى أن العملية التعليمية تخضع لمتابعة دورية لضمان انتظامها مع التأكيد على إجراء الصيانات اللازمة للمدارس لضمان سلامة الطلاب.

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