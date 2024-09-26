التفاصيل الكاملة لخطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

تحاصر أسواق الأدوية في مصر، العديد من الازمات، التي جعلت المريض بين مطرقة الوجع وسندان انتشار الأدوية المغشوشة منتهية الصلاحية، وتعمل الحكومة جاهدة للقضاء على فوضى قطاع الأدوية الذي عانت منه الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث أطلقت هيئة الدواء مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

ويستعرض “ الموجز ”، خلال السطور التالية تفاصيل خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وتوفير الأدوية الناقصة للمرضى والقضاء تماما على أزمة احتكار الأدوية، وحجبها عن المرضى.

سحب الأدوية منتهية الصلاحية

سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات

ومن جانبه كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن وجود حوالي 111 دواء باقي توافره داخل السوق المصرية، موضحا أن هذه الأدوية لها بدائل أخرى ولكن المواطن يبحث عن الاسم التجاري فقط.

كما أعلن عن اطلاق مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، لافتا إلى الازدحام على صيدلية الإسعاف بوسط البلد بسبب عدم ذهاب المواطنين إلى الصيدليات الأخرى، موضحا أنه خلال الأسبوع الجاري لا يوجد أي ازدحام، وأزمة الأدوية قاربت على الانتهاء.

وأضاف رئيس هيئة الدواء، أن ملف تصدير الأدوية بمصر في غاية الأهمية، ولكن هناك أولوية أخرى وهي توافر الدواء أولا للمريض.

مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق

وفي هذا الصدد أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، تضمن عدم وجود أدوية مغشوشة، داخل الأسواق.

وقال أمين شعبة الصيدليات، إن أسواق الدواء عانى خلال الفترة الأخيرة من تكدس الأدوية منتهية الصلاحية، وبالتالي من الضروري تفعيل مبادرة سحب تلك الأدوية، لافتا الى أن إشراف هيئة الدواء المصرية كجهة رسمية على هذا الاتفاق والآلية بين شركات الإنتاج والتوزيع من جانب، وأصحاب الصيدليات من جانب آخر، يضمن تنفيذ تلك المبادرة وسحب شركات الدواء للأدوية المنتهية الصلاحية.

انفراجة في قطاع الأدوية خلال شهر أكتوبر 2024

ومن جانبه أوضح على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن السبب وراء انتشار الأدوية منتهية الصلاحية يعود الى تقاعس بعض شركات التوزيع عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، الأمر الذي أدى لتراكم هذه الأدوية بالصيدليات.

وقال عوف، إنه تم الاتفاق على وضع آلية واضحة مع شركاء الصناعة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من خلال مبادرة بالتعاون مع شركات التوزيع والمخازن.

كما أعلن عن وجود، انفراجة قريبة في الأدوية بالسوق المصرية مع بداية شهر أكتوبر المقبل، موضحا أنه بالفعل تم توفير أدوية المضادات الحيوية وأدوية الحساسية والإسهال والضغط والسكر؛ بشكل كبير خلال الفترة الماضية في الصيدليات بجميع المحافظات.

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