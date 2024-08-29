الحكومة تكثف الجهود لمواجهة نقص الأدوية وتؤكد توافر العملة الصعبة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مصر تعتبر من بين الدول الأولى في استهلاك السكر، وأن هناك جهودًا متواصلة لرفع مستوى الوعي بمخاطر استهلاك السكر الزائد.

وأوضح أن حديث رئيس الوزراء ووزير الصحة حول هذه الإحصائية لا يرتبط بوجود أزمة في توفر السكر بمصر. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "أون"، إلى أنه لا يوجد نقص في السكر حاليًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر أن الدولة تعمل على دعم المزارعين لزراعة قصب السكر والبنجر بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، وتستورد كميات إضافية لتغطية الاحتياجات، مؤكداً أن السكر يعتبر سلعة استراتيجية، وأن المخزون الاستراتيجي منه كافٍ لتلبية الطلب.

أزمة نقص الأدوية وتوافر العملة الصعبة

وفيما يتعلق بأزمة نقص الأدوية، أوضح الحمصاني أن الحكومة بدأت في مواجهة هذه الأزمة مبكرًا.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية، كما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة الدواء، كانت تتعلق بعدم توفر المواد الخام، بالإضافة إلى تحديات متعلقة بتحريك سعر الصرف، كما واجهت شركات الأدوية صعوبات نتيجة نقص العملة الصعبة مما أثر على استيراد المواد الخام.

وأكد الحمصاني أن الدولة تعاونت مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة والإفراج عن شحنات الأدوية المحتجزة في الجمارك، بالإضافة إلى توفير المواد الخام اللازمة، مما أدى إلى زيادة ضخ الأدوية في الأسواق خلال الفترة الماضية.

تدابير مواجهة مرض الكوليرا

وحول موضوع مرض الكوليرا، أكد الحمصاني أن مصر خالية تمامًا من هذا المرض، وأن البلاد لديها جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، مما يجعل من غير الضروري القلق. وأوضح أن موضوع الكوليرا لم يُناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولكن الجهات المعنية تواصل تطبيق الإجراءات الوقائية في المطارات والمنافذ، وتتخذ التدابير اللازمة فور ظهور أي حالات محتملة لأي مرض.

اقرأ أيضا:

بشرى سارة.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في مصر 2024 .. قبل بداية الشتاء