رئيس الوزراء يزف بشري سارة: انتهاء أزمة نقص الأدوية قريبًا

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيًا، اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، للحديث عن عدد من القضايا الهامة سواء المحلية أو الإقليمية.

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء 2024، وأبرزها حديثه عن تطورات الأوضاع في لبنان، وكشف عن موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية، ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

رئيس الوزراء

تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء

استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأربعاء، 25 سبتمبر 2024، بالحديث عن اتساع تطورات الأوضاع في لبنان وما تشهده مع تزايد حدة الصراع، قائلًا: "نحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، ومصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين".

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تُتابع عن كثب تطورات الأوضاع في لبنان، وترفض أى محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمى، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

العام الدراسي الجديد

وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، تطرق رئيس الوزراء للحديث عن جولته الميدانية فى عدد من المدارس بمحافظة القاهرة، مؤكدًا أنه تم إضافة العشرات من الفصول الجديدة وأن العام الدراسى الجديد مستقر، وسيتم إضافة والتوسع فى فصول رياض الأطفال.

أزمة نقص الأدوية

وزف رئيس الوزراء بشري سارة للمواطنين حيث أكد انتهاء أزمة نقص الأدوية خلال الأسابيع القليلة القادمة، كما وجه بالتنسيق مع نقابة الأطباء والصيادلة بأن يكون كتابة "الروشتة" بالمادة العلمية الفعالة وليس بنوع الدواء.

منظومة مياه الشرب فى مصر

وفيما يتعلق بمنظومة مياه الشرب فى مصر، أكد رئيس الوزراء أنها على أعلى قدر من الأمان، مضيفًا أن لدينا 3050 محطة مياه على مستوى الجمهورية.

شبكة الصرف الصحي

وتابع رئيس الوزراء أن شبكة الصرف الصحى شبكة منفصلة عن مياه الشرب، وفى عام 2014 كانت نسبة تغطية محطات الصرف الصحي في قرى مصر لا تزيد عن 10% والان وصلنا لـ 65%.

ودعا رئيس الوزراء، كبار الكتاب ورؤساء النقابات المهنية والشخصيات الاقتصادية وبعض المؤثرين على السوشيال ميديا للمشاركة فى لقاءاته الأسبوعية مع الصحفيين والإعلاميين بداية من الأسبوع المقبل، بعد أن تلقى طلبات وإشادة بلقاءاته الأسبوعية.

وقال رئيس الوزراء، إن العالم يُعاني من مشاكل غير مسبوقة ولدينا تحد كبير للحفاظ على الدولة، مضيفًا أن الحكومة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.

رئيس الوزراء

تحري الدقة وعدم تداول الشائعات

وطالب رئيس الوزراء المواطنين بتحرى الدقة وعدم تداول الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا فى هذه المرحلة الصعبة، مضيفًا: "نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الأزمات في ظل التحديات العالمية".

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