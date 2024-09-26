أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الخميس 26-9-2024.. تشتري منين؟

تعتبر أسعار السيراميك اليوم محط اهتمام كبير لدى المستهلكين، وذلك بفضل استخداماته المتعددة في الأرضيات ومميزاته التي تجمع بين المتانة والجمالية, وقابليته للغسيل، واستخدامه في مختلف الأماكن, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار السيراميك والبورسلين اليوم الخميس 26-9-2024 وأشهر أماكن بيعه في مصر.

أسعار البورسلين اليوم



ارتفعت أسعار البورسلين بشكل ملحوظ وجاءت كالتالي:

سعر بورسلين مزخرف: 164 جنيهًا للمتر المربع.

سعر لوح بورسلين بسمك 192 ملليمتر: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين مموج للأرضيات: 192 جنيهًا.

سعر بورسلين منقط: 203 جنيهات.

سعر بورسلين بيرويا مموج: 209 جنيهات.

سعر بورسلين نوع الشاطئ: 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول



سجلت أسعار السيراميك فرز أول اليوم، تفاوتًا ملحوظًا بين الأنواع المختلفة, جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السراميك اليوم

سعر متر سيراميك الجوهرة: 172 جنيهًا.

سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات: 144 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 116 جنيهًا.

سعر متر سيراميك إينوفا: 95 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي (كسر): 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني



تباينت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 جنيهًا و150 جنيهًا، وفقًا لنوع السيراميك وجودته, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار السراميك اليوم

سعر متر سيراميك إينوفا أرضيات: 75 جنيهًا.

سعر متر سيراميك آرت بترفلاي: 130 جنيهًا.

سعر متر سيراميكا الجوهرة: 145 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 65 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 135 جنيهًا.

سعر متر سيراميك مارسيليا: 130 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثالث



تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 45 و121 جنيهًا, وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سعر متر سيراميك مارسيليا: 45 جنيهًا.

سعر متر سيراميك لابوتيه: 43 جنيهًا.

سعر متر سيراميك رويال: 63 جنيهًا.

سعر متر السيراميك العادي: 45-55 جنيهًا.

سعر متر سيراميك ليسيكو: 80 جنيهًا.

أشهر أماكن بيع السيراميك



تتعدد الأماكن التي توفر السيراميك بأسعار تنافسية، ومن أبرزها:

سوق فكيهة : يقع في منطقة الهرم بالجيزة ويضم نحو 600 معرض للسيراميك.

: يقع في منطقة الهرم بالجيزة ويضم نحو 600 معرض للسيراميك. السبتية : في رمسيس، توفر السيراميك وأطقم الحمامات.

: في رمسيس، توفر السيراميك وأطقم الحمامات. سوق مؤسسة الزكاة : يقع بجوار الطريق الدائري على مساحة كبيرة ويوفر تنوعًا واسعًا.

: يقع بجوار الطريق الدائري على مساحة كبيرة ويوفر تنوعًا واسعًا. سوق الفجالة: أحد أقدم الأسواق لتجارة السيراميك والأدوات الصحية في مصر.

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