أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا في البورصة المصرية اليوم 26-9-2024

شهدت البورصة المصرية أداءً متباينًا، في ختام جلسة تداولات اليوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2024, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال جلسة تداول البورصة اليوم.

المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية

اختتمت البورصة تعاملات الخميس بارتفاع مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08%، مغلقًا عند 31276 نقطة.

ارتفع مؤشر "EGX100" بنسبة 0.13% ليصل إلى 10577 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% مسجلاً 3061 نقطة.

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.07% ليصل إلى 7425 نقطة.

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا في البورصة اليوم

تصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا اليوم:

البورصة المصرية

شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، التي قفز سهمها بنسبة 20% ليغلق عند 0.906 جنيه.

شركة القاهرة للخدمات التعليمية بنسبة ارتفاع بلغت 19.98% لتصل إلى 40.48 جنيه.

الإسكندرية للخدمات الطبية ارتفعت بنسبة 19.85% ليصل سهمها إلى 24.88 جنيه.

سهم عبور لاند للصناعات الغذائية ارتفع بنسبة 18.24% ليصل إلى 12.9 جنيه.

العربية للأدوية والصناعات الكيماوية شهدت ارتفاعًا بنسبة 13.61% ليصل سعر السهم إلى 98.17 جنيه.

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا في البورصة اليوم

أما على الجانب الآخر، تصدرت الأسهم الأكثر انخفاضًا:

البورصة المصرية

مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، التي تراجعت بنسبة 6.17% ليغلق سعر السهم عند 3.65 جنيه.

مصر للأسواق الحرة بنسبة تراجع بلغت 6.12% لتصل إلى 33.29 جنيه.

كونتكت المالية القابضة انخفضت بنسبة 5.59% ليغلق سهمها عند 4.73 جنيه.

سهم الأهرام للطباعة والتغليف تراجع بنسبة 4.76% ليصل إلى 7.4 جنيه.

العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير انخفضت بنسبة 3.4% لتسجل 53.07 جنيه للسهم.

رأس المال السوقي وحركة التداولات

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة مكاسب بقيمة 7 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.149 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.142 تريليون جنيه في جلسة الأربعاء, وبلغ إجمالي حجم التداولات نحو 4.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ مليار ورقة مالية على 123 ألف عملية تداول.

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