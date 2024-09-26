موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. التفاصيل كاملة

موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن خبر سار لجميع المواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن تبدأ البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وذلك بالتزامن مع بدء فصل الخريف.

يرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.



انخفاض درجات الحرارة

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أكتوبر، كما سيكون الطقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

"تشهد الأيام المقبلة نشاطاً للشبورة المائية في الصباح الباكر، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية. كما يُتوقع أن تسود رياح معتدلة إلى نشطة على فترات متقطعة في معظم أنحاء البلاد. وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية."

درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري الكبرى 30 والصغرى 22.

السواحل الشمالية تسجل نحو 28 درجة مئوية للعظمى، بينما تصل الصغرى إلى 21 درجة مئوية

جنوب سيناء تسجل نحو 34 درجة مئوية نهارا.

شمال الصعيد تسجل نهارا نحو 31 درجة مئوية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة:

دمنهور 31 21

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 29 25

الإسماعيلية 33 21

السويس 33 22

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 18

كاترين 29 17

الطور 32 25

طابا 32 25

شرم الشيخ 36 27

الإسكندرية 29 22

العلمين 28 21

مطروح 28 21

السلوم 30 22

سيوة 36 22

رأس غارب 34 26

الغردقة 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبورماد 35 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 39 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 24

أبوسمبل 39 25

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