كم درجة حرارة اليوم الخميس 26-9-2024؟.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن محافظات مصر تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وتفاصل الظاهرة التي تضرب المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الخبراء يتوقعون وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يظهر على فترات عدة، كما من المحتمل ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة سائقي السيارات من انخفاض الرؤية نتيجة الشبورة المائية، ودعت المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم، مثل شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 33 22

العاصمة الادارية 33 21

6 أكتوبر 32 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 22

دمياط 31 24

بورسعيد 29 25

الاسماعيلية 33 21

السويس 33 22

العريش 30 21

رفح 29 20

رأس سدر 34 23

نخل 31 18

كاترين 29 17

الطور 32 25

طابا 32 25

شرم الشيخ 36 27

الاسكندرية 29 22

العلمين 28 21

مطروح 28 21

السلوم 30 22

سيوة 36 22

رأس غارب 34 26

الغردقة 35 26

سفاجا 35 26

مرسى علم 34 25

شلاتين 36 27

حلايب 34 28

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 21

المنيا 34 21

أسيوط 34 21

سوهاج 36 23

قنا 39 24

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 24

أبوسمبل 39 25

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 32 34

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 33 35

جنوب الصعيد 39 40

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الطقس في مصر يوم السبت 28 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 30 33

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

الطقس في مصر يوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 34 36

السواحل الشمالية 30 32

جنوب سيناء 37 39

شمال الصعيد 35 37

جنوب الصعيد 39 40

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