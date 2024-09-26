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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

كم درجة حرارة اليوم الخميس 26-9-2024؟.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن محافظات مصر تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس.

 

تفاصيل حالة الطقس اليوم

قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس وتفاصل الظاهرة التي تضرب المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الخبراء يتوقعون وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يظهر على فترات عدة، كما من المحتمل ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحذرت الهيئة سائقي السيارات من انخفاض الرؤية نتيجة الشبورة المائية، ودعت المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم، مثل شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

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كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

  • القاهرة 33 22
  • العاصمة الادارية 33 21
  • 6   أكتوبر 32 21
  • بنها 32 22
  • دمنهور 31 21
  • وادى النطرون 32 21
  • كفر الشيخ 31 22
  • المنصورة 32 22
  • الزقازيق 33 21
  • شبين الكوم 32 22
  • طنطا 32 22
  • دمياط 31 24
  • بورسعيد 29 25
  • الاسماعيلية 33 21
  • السويس 33 22
  • العريش 30 21
  • رفح 29 20
  • رأس سدر 34 23
  • نخل 31 18
  • كاترين 29 17
  • الطور 32 25
  • طابا 32 25
  • شرم الشيخ 36 27
  • الاسكندرية 29 22
  • العلمين 28 21
  • مطروح 28 21
  • السلوم 30 22
  • سيوة 36 22
  • رأس غارب 34 26
  • الغردقة 35 26
  • سفاجا 35 26
  • مرسى علم 34 25
  • شلاتين 36 27
  • حلايب 34 28
  • أبو رماد 35 27
  • رأس حدربة 33 28
  • الفيوم 33 22
  • بني سويف 33 21
  • المنيا 34 21
  • أسيوط 34 21
  • سوهاج 36 23
  • قنا 39 24
  • الأقصر 39 24
  • أسوان 40 25
  • الوادى الجديد 38 24
  • أبوسمبل 39 25

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري            32           34
  • السواحل الشمالية      29           32
  • جنوب سيناء             36           38
  • شمال الصعيد           33           35
  • جنوب الصعيد          39           40

 

درجات الحرارة في الأيام المقبلة

الطقس في مصر يوم السبت 28 سبتمبر 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

القاهرة والوجه البحري            33           35

  • السواحل الشمالية      30           33
  • جنوب سيناء             36           38
  • شمال الصعيد           34           36
  • جنوب الصعيد          39           40

 

الطقس في مصر يوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المنطقة    العظمى    المحسوسة

  • القاهرة والوجه البحري            34           36
  • السواحل الشمالية      30           32
  • جنوب سيناء             37           39
  • شمال الصعيد           35           37
  • جنوب الصعيد        39        40

 

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