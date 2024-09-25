تحذير هام وعاجل من الأرصاد للمواطنين: انتبهوا خلال الـ72 ساعة المقبلة.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث أنه من المتوقع أن تشهد محافظات مصر ارتفاع في درجات الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنه سوف يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ويكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

يرصد لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية تحذير هام وعاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ72 المقبلة.ظاهرة جوية تضرب المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة

لا يفوتك درجة الحرارة غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهؤلاء الأشخاص

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة



قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصل الظاهرة التي تضرب المحافظات خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحة أن الخبراء يتوقعون وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يظهر على فترات عدة، كما من المحتمل ظهور شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



درجات الحرارة الخميس 26 سبتمبر

بالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الخميس، تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه االبحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية

درجات الحرارة الجمعة 27 سبتمبر



- القاهرة والوجه االبحري: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.



- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.



- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.



- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.



- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.



درجات الحرارة السبت 28 سبتمبر



- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.



- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.



- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.



- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.



- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.





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لا يفوتك طقس غدا حار جدا.. تحذير هام وعاجل من الأرصاد للمواطنين

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