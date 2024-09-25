ظاهرة تساوي الليل والنهار يوم الخميس 26 سبتمبر

موعد تساوي الليل والنهار.. كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس معمل أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر سيكون اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار تماماً في القاهرة، رغم أن الاعتدال الخريفي فعلياً كان يوم الأحد 22 سبتمبر، إلا أن هذا التساوي لا يحدث في نفس اليوم في جميع الأماكن، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

التوقيتات الفلكية الدقيقة في القاهرة



وأوضح عبد الهادي أن شروق الشمس في القاهرة يوم الخميس سيكون في تمام الساعة 6:46 صباحاً، بينما تغرب الشمس في نفس الساعة 6:46 مساءً بالتوقيت المحلي، مما يجعل عدد ساعات الليل والنهار متساوية تماماً في هذا اليوم.

الحقيقة العلمية وراء تساوي الليل والنهار



وأضاف عبد الهادي أن هناك اعتقاداً شائعاً بأن تساوي ساعات الليل والنهار يحدث في يومي الاعتدال الخريفي والاعتدال الربيعي. لكنه أشار إلى أن هذا غير دقيق علمياً، إذ أن التساوي الكامل يحدث فقط عند خط الاستواء في هذين اليومين. في بقية الأماكن، مثل القاهرة، يحدث تقارب في طول الليل والنهار، وليس تساوياً تاماً، وذلك بسبب اختلاف خطوط العرض.

تفسير تأخر تساوي الليل والنهار



وتابع عبد الهادي قائلاً إن الفارق في تساوي ساعات الليل والنهار في الأماكن المختلفة حول العالم يعود إلى خط عرض كل مكان، مما يؤدي إلى تأخر هذا التساوي، لذا في القاهرة مثلاً، التساوي التام بين الليل والنهار يحدث بعد بضعة أيام من الاعتدال الخريفي.

بداية فصل الخريف وموعد انتهائه



الجدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كان قد أعلن سابقاً أن فصل الخريف بدأ في مصر ونصف الكرة الشمالي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024. ويستمر هذا الفصل لمدة حوالي 89 يوماً و20 ساعة و38 دقيقة حتى يوم الانقلاب الشتوي الذي يصادف 21 ديسمبر القادم.

يأتي تساوي الليل والنهار في القاهرة يوم الخميس كتأكيد للتغيرات الطبيعية التي تحدث مع تغير الفصول، بينما يعتقد البعض أن هذه الظاهرة مرتبطة بيوم الاعتدال الخريفي نفسه، فإن العلم يوضح أن لكل منطقة توقيتها الخاص بناءً على موقعها الجغرافي.

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