حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024.. درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. تشهد مصر اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة في جنوب الصعيد وسيناء، حيث يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار شبورة مائية خفيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

لا يفوتك حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24-9-2024.. درجات الحرارة في مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأوضحت الأرصاد أن الطقس سيكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر، مع احتمالية نشاط الرياح على فترات متقطعة. ودعت الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وشرب كميات كبيرة من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة. كما نبهت السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، وخاصة في المناطق التي تشهد شبورة مائية.

لا يفوتك حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024.. درجات الحرارة في مصر

وتتوقع الأرصاد استمرار حالة الطقس الحار خلال الأيام المقبلة، مع احتمال حدوث بعض التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة.

متوسط نسبة الرطوبة خلال الفترة المقبلة

ويقدم لكم موقع الموجز، متوسط نسبة الرطوبة وحالة الطقس اليوم الأربعاء، بحسب ما أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:ـ

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 21 العظمى 31

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 العظمى 31

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 وشمال 34

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 29 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 35



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 26 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 26 والعظمى 38

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