درجة حرارة اليوم الأربعاء 25-9-2024.. حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء الأمر الذي يساعد على الإحساس بتحسن حالة الأجواء ليلا، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل حالة الطقس.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم الأربعاء حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء اليوم على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، فيما حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وستكون حالة البحر المتوسط: متوقع أن تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية: شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر، من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 على النحو التالي:

القاهرة 32 22

العاصمة الادارية 33 21

6 اكتوبر 33 21

بنها 32 22

دمنهور 31 21

وادى النطرون 31 21

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 22

طنطا 31 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الاسماعيلية 33 21

السويس 32 23

العريش 30 22

رفح 29 22

رأس سدر 33 23

نخل 31 17

كاترين 27 14

الطور 33 26

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 22

مطروح 29 22

السلوم 34 23

سيوة 36 21

رأس غارب 35 26

الغردقة 36 25

سفاجا 36 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 37 27

حلايب 35 29

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 28

الفيوم 33 22

بني سويف 33 22

المنيا 35 21

أسيوط 36 22

سوهاج 36 22

قنا 37 25

الأقصر 38 24

أسوان 38 26

الوادى الجديد 37 25

أبوسمبل 38 26

حالة الطقس غدا

الطقس في مصر يوم الخميس 26 سبتمبر 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 33 35

السواحل الشمالية 29 32

جنوب سيناء 36 38

شمال الصعيد 34 36

جنوب الصعيد 39 40

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