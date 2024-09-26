موعد بداية فصل الشتاء 2024 في مصر وتوقيت نهاية الخريف

موعد بداية الشتاء

يتساءل الكثيرون عن موعد بداية فصل الشتاء، وتطبيق التوقيت الشتوي، ومدى تأثير ذلك على مواعيد المحال التجارية، وهو ما يقدم الموجز معلومات تفصيلية عنه من خلال التقرير التالي.

أعلنت الحسابات الفلكية اليوم عن مواعيد أطوال فصول السنة، حيث كانت بداية فصل الصيف يوم الخميس 20 يونيه 2024، واستمر 93 يوما و15 ساعة وإنتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء سيبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة، كل التفاصيل في التقرير التالي من «الموجز».

موعد بداية فصل الشتاء وإنتهاء الخريف 2024

سيبدأ فصل الشتاء يوم السبت 21 ديسمبر 2024 و ينتهي يوم الخميس 20 مارس 2025 المقبل، بحسب البحوث الفلكية، وبذلك يفصلنا 87 يومًا على بدء فصل الشتاء 2024. بينما ينتهي فصل الخريف يوم الجمعة 20 ديسمبر.

مواعيد المحال التجارية خلال فصل الشتاء

سيبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر 2024، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة، وبذلك ستفتح المحلات والكافيهات من الساعة 7 صباحًا وتغلق في الساعة 10 مساءً، مع تمديد ساعات العمل إلى الساعة 12 منتصف الليل في خميس وجمعة والإجازات الرسمية، أما المطاعم والكافيهات ستستمر في خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة.

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