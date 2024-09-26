حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر.. تحذيرات من الشبورة المائية

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس حار ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، مع تحذيرات من شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة، بينما تشهد جنوب الصعيد أعلى درجات حرارة، حيث تصل العظمى إلى 40 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة سائقي السيارات من انخفاض الرؤية نتيجة الشبورة المائية، ودعت المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحتهم، مثل شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ويقدم لكم موقع الموجز، درجات الحرارة بداية من 26 سبتمبر، وذلك حتى 1 أكتوبر.

درجات الحرارة الخميس 26 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 27 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 28 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 29 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 30 سبتمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 1 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

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