حالة الطقس غدًا الجمعة 27-9-2024.. حار نهارًا والعظمي بـ القاهرة 33

حالة الطقس غدا الجمعة.. يبحث كثير من المصريين عن حالة الطقس غدًا الجمعة، الموافق 27 سبتمبر 2024، عبر محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص الكثير علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

والمعروف أن حالة الطقس يشهد تحسنًا ملحوظًا خاصة مع بداية شهر الخريف الذي يتميز بالانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الجمعة 27 سبتمبر 2024

ويرصد “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة وأهم الظواهر الجوية المتوقعة وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الجمعة

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدًا الجمعة ستكون حار نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ حالة الطقس غدًا الجمعة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي أغلب الأنحاء علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس غدًا الجمعة

درجات الحرارة غدًا الجمعة

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 27 سبتمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغري: 24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة المحسوسة:31

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

درجة الحرارة الصغرى: 25

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