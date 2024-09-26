رابط تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025 عبر موقع الوزارة.. بأسهل الخطوات

رابط تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025.. يبحث عدد كبير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة عبر محركات البحث جوجل عن رابط تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025، بالإضافة إلى كيفية تحميل هذه المناهج بسهولة.

تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025

وفى إطار جهود الوزرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025 عبر موقعها الرسمي. يأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة من القرارات الهامة التي تم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد، مما يتيح للطلاب والمعلمين الوصول إلى المواد الدراسية بسهولة ويسر.

يرصد لكم موقع الموجز خلال السطور التالية خطوات تحميل المناهج الدراسية على موقع وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025:

رابط تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور تحميل المواد الدراسية مباشرة عبر الرباط الرسمي لموقع وزراة التربية والتعليم او من خلال هذا «الرابط».

خطوات تحميل المناهج الدراسية للعام الدراسي 2025

زيارة الموقع الرسمي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

الوصول إلى قسم المناهج، على الصفحة الرئيسية، يوجد قسم خاص بالمناهج الدراسية. يمكن للزائرين البحث عن هذا القسم بسهولة.

اختيار الصف الدراسي، بعد دخول قسم المناهج، يمكن للمستخدم اختيار الصف الدراسي الذي ينتمي إليه، سواء كان ابتدائيًا، إعداديًا أو ثانويًا.

تحميل المناهج، تظهر قائمة بالمناهج المتاحة. يمكن للطلاب الضغط على رابط كل منهج لتحميله بصيغة PDF.

تخزين المناهج.

قرارات وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن مجموعة من القرارات الهامة التي ستُطبق في العام الدراسي الجديد، وتشمل:

1- توزيع التابلت: عدم توفير تابلت للمدارس الخاصة، مع توفير الكتب الدراسية على موقع الوزارة كمصدر تعليمي. بينما سيتم تسليم تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية.

2- استبعاد اللغات الأجنبية الثانية: استبعاد اللغات الأجنبية الثانية من المجموع في الثانوية العامة.

3- إضافة وحدة جيولوجيا: إضافة وحدة جيولوجيا إلى مادة الأحياء في الثانوية العامة.

4- استمرار نظام البابل شيت: الاستمرار في استخدام نظام "البابل شيت" في امتحانات الثانوية العامة دون تغيير.

5- مراقبة الغش: تطبيق آلية صارمة لمراقبة حالات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2025.

6- زيادة مرتبات المعلمين: إمكانية زيادة مرتبات المعلمين من خلال حصص إضافية بمقابل 50 جنيهًا لكل حصة.

7- تدريس البرمجة: بدء تدريس البرمجة للصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي بعد المقبل 2025-2026.

8- مراجعة تأشيرة فوق الكثافة: إعادة النظر في تأشيرة فوق الكثافة لطلاب المدارس من العام الدراسي بعد المقبل.

9- الواجبات المنزلية: ستكون الواجبات المنزلية موحدة لجميع الصفوف، وستُنشر على موقع الوزارة.

10- اختبارات موحدة: صيغة موحدة للاختبارات الأسبوعية والامتحانات الشهرية على مستوى الجمهورية.

11- إضافة مواد جديدة: تأكيد إضافة مواد العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية.

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