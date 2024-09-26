حقيقة دخول والدة مطرب المهرجانات مسلم العناية المركزة.. القصة كاملة

تصدّر مطرب المهرجانات مسلم حديث منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بأن والدته قد دخلت العناية المركزة إثر وعكة صحية شديدة.

هذه الأخبار أثارت قلق محبي مسلم وألقت الضوء على وضعه العائلي، يرصد موقع الموجز التفاصيل كاملة.

مطرب المهرجانات مسلم

تفاصيل الحالة الصحية ورفض الزيارة

تناقلت التقارير أن مسلم قد رفض زيارة والدته في المستشفى، مشيرًا إلى انشغاله في الوقت الحالي وأنه سيكتفي بالتواصل معها عبر الهاتف.

هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين الجمهور، حيث عبّر الكثيرون عن استيائهم وانتقادهم لهذا التصرف.

ولكن، سرعان ما خرج مسلم لينفي تلك الأنباء، مؤكدًا أن والدته تتمتع بصحة جيدة، مما أدى إلى تهدئة بعض النفوس المقلقة.

مطرب المهرجانات مسلم

عودة العلاقات مع خطيبته



على صعيد آخر، عاد مسلم ليثير الجدل من جديد بعد أن تداولت الأخبار حول عودته إلى خطيبته يارا نبيل. العلاقة بينهما شهدت العديد من التوترات، حيث تم فسخ الخطوبة نحو ثلاث مرات.

ولكن، انتشرت صورة لهما عبر حساب يارا في إنستجرام، وهما يحتضنان بعضهما، مما أعاد الأمل في قلوب المعجبين.

قصة الوشم والتراجع المفاجئ

كما أثار مسلم انتباه الجمهور بتصريحاته حول رغبته في الحصول على وشم، حيث كشف أنه كان قد حدد موعدًا لذلك، لكنه تراجع بسبب خوفه من العقاب الرباني.

وشارك تجربته قائلاً: "حسيت إني خايف من ربنا وجاتلي رجفة"، مما أظهر جانبًا من تعاليمه الدينية وتفكيره العميق.

نجاح أغنية "لا أبالي"

وعلى صعيد الأعمال الفنية، طرح مسلم مؤخرًا أغنيته الجديدة "لا أبالي" بالتعاون مع محمود العسيلي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بعد الدعاية الضخمة التي رافقتها.

وقد أثار الترويج للأغنية جدلاً أيضًا، حيث نشر فيديو يوحي بشجار بينه وبين العسيلي، ما جعلهما حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بهذا، يظل مسلم محورًا للحديث والجدل، مما يجعله دائمًا في دائرة الأضواء، سواء على الصعيد الشخصي أو الفني.

مسلم يتعرض للنصب

يذكر أنه قد تعرض مطرب المهرجانات للنصب، من أحد الأماكن الشهيرة بالساحل الشمالي، وذلك لعدم تقاضيه أجرًا عن الحفل الأخير الذي أحياه هناك، كما حذر أصدقاؤه من التعامل معهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو قال فيه:"أنا اتنصب عليا طلعت أغني وصاحب المكان مدنيش فلوسي خلوا بالكم في أماكن كتير في الساحل بتعمل كدا، وهاخذ حقي بالقانون".

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