بعد وفاة مؤسس المشروع النووي.. من هو الدكتور ياسين إبراهيم؟

وفاة مؤسس المشروع النووي.. رحل عن عالمنا الدكتور ياسين إبراهيم الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسس مشروع الضبعة النووية.

وجاء نبأ وفاة مؤسس المشروع النووي، محزنًا للجميع وليس على أقاربه فقط، ونعى الدكتور مجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية والقيادات والعاملين بالهيئة الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة المحطات النوويه لتوليد الكهرباء الدكتور ياسين ابراهيم.

وفاة مؤسس المشروع النووي

وكتب الوكيل على صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمه الله تعالى العالم الجليل الأستاذ الدكتور ياسين إبراهيم الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».

أحد مؤسسي مشروع محطة الضبعة النووية

والدكتور ياسين إبراهيم كان أحد مؤسسي مشروع محطة الضبعة النووية القومي لتوليد الكهرباء الذى التفاوض على عقد دعم التشغيل والصيانة وهو أحد عقود المشروع الرئيسية.

وتزامنًا مع وفاة مؤسس المشروع النووي، الموجز يرصد السيرة الذاتية للدكتور ياسين إبراهيم خاصة وأنه كان له مواقف عدة ساهمت في إحياء مشروع الضبعة والحفاظ على أرضه، وقد شارك الدكتور عصام حجاج، في فكرة إنشاء المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة، وسميت أول دفعة تخرجت منها وعملت بالهيئة تيمنا به.

من هو الدكتور ياسين إبراهيم؟

وننقل لكم الإجابة عن السؤال الذي قد يطرحه البعض عقب وفاة مؤسس المشروع النووي وهو من هو الدكتور ياسين إبراهيم؟، إنه الدكتور ياسين إبراهيم كان من مؤسسي مشروع محطة الضبعة النووية القومي لتوليد الكهرباء، حيث شارك في التفاوض على عقد دعم التشغيل والصيانة، وهو أحد عقود المشروع الرئيسية.

وقدم الدكتور ياسين إبراهيم العديد من المشاركات الفعالية التي أسهمت بدرجة كبيرة في إحياء مشروع الضبعة والحفاظ على أرضه، بالإضافة إلى فكرة إنشاء المدرسة الفنية للطاقة النووية بالضبعة، وسُميت أول دفعة تخرجت منها وعملت بالهيئة تيمناً به.

علمًا أن صلاة الجنازة، انتهت عقب صلاة عصر اليوم الخميس بمسجد أل رشدان بمدينة نصر.

محطة الضبعة النووية

وتجدر الإشارة إلى أن محطة الضبعة النووية تمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها.

كما تعد أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم انشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، ومن المخطط أن تحقق المحطة دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

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