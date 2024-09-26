رئيس هيئة المحطات النووية يشارك بجلسات أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

أسبوع الطاقة الروسي بموسكو.. خلال زيارته الرسمية للعاصمة الروسية، شارك الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ضمن وفد مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في أسبوع الطاقة الروسي بموسكو.

وبدأ رئيس المحطات النووية مشاركته في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بموسكو، بحضور جلسة حوارية بعنوان «الطاقة منخفضة الكربون: الأساس لمستقبل مستدام».

أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

الموجز يرصد تفاصيل مشاركة رئيس المحطات النووية بفعاليات أسبوع الطاقة الروسي بموسكو، والتي من ضمنها تلك الجلسة الحوارية.

وناقش الوكيل بالجلسة الحوارية التحدي الذي يواجه العالم للتغلب على ظاهرة تغير المناخ وتقلب سوق الطاقة، وضرورة التعاون بين البلدان ومجتمعات الأعمال والمجتمع ككل كأمر حيوي وهام نحو التحول للطاقة المستدامة، وأهمية توحيد الجهود وتبادل الحلول التكنولوجية والمعرفة العلمية والخبرة حتى يتم خلق أساس لمستقبل مستدام مما يساعد في الحفاظ على الكوكب وتحسين جودة الحياة.

استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050

وخلال الجلسة وللرد عن سؤال حول الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها مصر لتطوير قطاع الطاقة في إطار التوجه العام نحو التنمية المستدامة ودور محطة الطاقة النووية بالضبعة ضمن فعاليات أسبوع الطاقة الروسي بموسكو.

زيادة حصة مصر بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة

وأوضح الوكيل أن "النمو الاقتصادي وانخفاض الانبعاثات" يُعد الهدف الأول لإستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050 حيث تطمح مصر لزيادة حصة مصر بمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، مؤكًدا أن استراتيجية الطاقة المصرية تتضمن تنويع مزيج الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث أن التنويع فى مزيج الطاقة يهدف إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تقليل انبعاث الغازات الدفيئة.

أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

محطة الطاقة النووية بالضبعة

وأوضح أيضًا أن محطة الطاقة النووية بالضبعة هي أحد ركائز التنمية المستدامة لدي مصر وأحد أهم المشاريع المُدرجة في الاستراتيجية المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن محطة الطاقة النووية بالضبعة بمجرد اكتمالها ستساهم في تعزيز دور مصر في مجال الطاقة المستدامة من خلال إضافة مصدر مستقر للكهرباء منخفضة الكربون مما يساعد في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 14.5 مليون طن سنوياً والمساهمة بنحو 35 مليار كيلوات ساعة من إجمالي الطاقة في مصرعام 2030.

أول محطة نووية في مصر

وجدير بالذكر أن المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم انشاءها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث تقنيات الجيل والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، ومن المخطط أن تحقق المحطة دفعة هائلة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.

وهذا المشروع يمثل أمناً قومياً تكنولوجياً لجمهورية مصر العربية، بالإضافة الى ان المشروع أمن قومي للطاقة الكهربائية النظيفة والرخيصة للوفاء باحتياجات نهضة البلاد وتنميتها. فخطة «مزيج الطاقة» هي الخطة الإستراتيجية للدولة في توليد الطاقة الكهربائية

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أسبوع الطاقة الروسي بموسكو

أسبوع الطاقة الروسي بموسكو