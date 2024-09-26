6 مليارات يورو تبادل تجاري.. أبرز المؤشرات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

التعاون بين مصر وألمانيا.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا.

وأشار مدبولي إلى وجود حوالي 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، تشارك في مجموعة من المشروعات المهمة، معربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، الذي يصل حاليًا إلى نحو 6 مليارات يورو.

وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية فرص التعاون المتاحة بين مصر وألمانيا وأهمية التبادل التجاري والاستثماري, التي تطرق لها الاجتماع.

أهمية التبادل التجاري بين مصر وألمانيا

أكد الدكتور مدبولي أن مصر تضم نحو 1600 شركة ألمانية تعمل في مجالات متنوعة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة معدلات التبادل التجاري التي تقدر حاليًا بحوالي 6 مليارات يورو, معربًا عن تفاؤله بزيادة هذه المعدلات في المستقبل.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

السياحة والاستثمار الألماني

في سياق متصل، أشار شريف فتحى، وزير السياحة، إلى أن مصر تستقبل سنويًا حوالي مليون ونصف المليون سائح ألماني، مؤكدًا ترحيبه بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.

وبدوره، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أهمية التواصل المستمر بين الشركات المصرية والألمانية، مشيرًا إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات متنوعة، خاصة في صناعة السيارات والطاقة المتجددة.

عبر هوفمان عن عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، معربًا عن تطلعه لدعم التبادل التجاري والتعاون الاستثماري, وتطرق إلى قطاع السيارات، الذي اعتبره قطاعًا واعدًا للتعاون بين القاهرة وبرلين, مؤكدًا على ضرورة دعم توطين صناعة السيارات في مصر لتحويلها إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات وتصديرها.

الفعاليات القادمة بين مصر وألمانيا

أوضح هوفمان أن هناك العديد من الفعاليات المخطط إقامتها خلال العام المقبل لدعم التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية دعم الحكومة المصرية في تنظيم هذه الفعاليات.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا

خلال الاجتماع، أكد خالد حنفي، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، أن الغرفة تهدف إلى عقد شراكات استراتيجية لدعم الاستثمارات في مصر, مشيرًا إلى وجود فرص واعدة في قطاع السياحة، خصوصًا في الترويج لمنطقة الساحل الشمالي.

أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية.

الاتفاقات الجديدة بين مصر وألمانيا

بدوره، أوضح عبد العزيز المخلافي، الأمين العام للغرفة، أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال الاجتماع، على فرص التعاون الكبرى بين الجانبين المصري والألماني، مشيرًا إلى المزايا والدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.

رحب رئيس الوزراء في ختام اللقاء، بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة.

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