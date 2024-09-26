طرق منزلية فعالة للتأكد من صلاحية المياه للشرب.. تابع التفاصيل

طرق منزلية فعالة للتأكد من صلاحية المياه للشرب.. بعد انتشار العديد من الشائعات عن تلوث مياة نهر النيل، يرغب العديد من سيدات المنزل في معرفة طرق فعالة للتأكد من صلاحية المياه للشرب، فشرب ماء نظيف يحمل أهمية كبيرة لصحتنا وسلامتنا. فالمياه هي أساس الحياة، ونحتاجها يوميًا للعديد من الأغراض، وأهمها الشرب. ولكن كيف نتأكد من أن الماء الذي نشربه خالٍ من الملوثات والميكروبات الضارة؟

يقدم لكم موقع الموجز، خلال السطور التالية، عن طرق منزلية فعالة للتأكد من صلاحية المياه للشرب.

ابدأ بفحص لون الماء

أولا، يجب عليك أن تدع الماء يجري لبعض دقائق، لكي تتأكد أن الماء نظيف وخالي من اي تراكم من خلال الصنبور، بعد ذلك املأ كوبا من الماء وارفعه في الضوء حتي تتأكد أنه قد أزال منه اي تراكم، وإذا كان الماء غامقا أو أصفر أو بني، فقد يشير ذلك إلى وجود أنابيب صدئة أو تلوث في المنبع أو أن مصدر المياه منخفض الجودة.

تحقق لمعرفة ما إذا كانت المياه عكرة

ثم بعد ذلك خذ كوبك المملوء بالماء لبعض الضوء، ويمكن أن تكون الجزيئات الحمراء أو البرتقالية أو البنية الموجودة في الكوب، بسبب التركيبات أو الأنابيب القديمة ويجب عليك التأكد من ذلك ، وتشير أن القطع السوداء الموجودة داخل الماء إلى أن الخراطيم قد تكون ملوثة، أما بالنسبة إذا كانت المياه عكرة بشدة، فهذا يشير إلى وجود الكثير من المواد الكيميائية بها.

شم الماء لتحديد رائحته

إذا كانت رائحة الماء كريهة، فمن المفترض أن يكون ذلك بسبب الكلور المضاف لجعل المياه آمنة، إنه ليس ضارا على الإنسان ولكن من الأفضل الحصول على فلتر لإزالة هذه الرائحة، وتشير كل هذه الروائح الكريهة أو المتعفنة إلى وجود شيء عضوي داخل الماء أو في البالوعة وأنه يتحلل، وإذا كانت رائحته مثل البيض الفاسد، فهذا يعني أن هناك بكتيريا تنمو في الماء.

تذوق الماء للتحقق من نكهته

أما عن الطعم المعدني في الماء فهذا يرجع إلى مستويات الهيدروجين المنخفضة فيها أو ومن المتوقع أن هناك معادن زائدة في إمدادات المياه، والتي عادة ما تكون بسبب أنبوب صدئ أو قديم ، وإذا كان مذاقها مثل المبيض، فهذا يعني أن هناك مواد كيميائية موجودة بالماء.

افحص الأنابيب للتأكد من عدم وجود تراكم أو تآكل

ويجب فحص كل الأنابيب بانتظام لسلامة الماء، لأنها قد تكون السبب الرئيسي في أن المياه غير صالحة للشرب لديك، ويمكنك ايضا القيام بذلك من خلال الاتصال بسباك فوار، لرؤية ما بداخل الأنبوب وللتأكد من صحة وسلامة الأنبوب.

اقرأيضاً:

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب في القاهرة

وزير الإسكان يكشف حقيقة تلوث مياه الشرب في أسوان

