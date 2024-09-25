عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة تلوث مياه الشرب في القاهرة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماما وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات.

ونفى صحة الرسائل الصوتية المتداولة على تطبيق “واتساب” تزعم إصدار شركة المياه منشورًا تحذيريًا بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب نتيجة لتلوثها بميكروب سام.

ويستعرض “الموجز” خلال هذا التقرير كافة التفاصيل.

حقيقة تلوث مياه الشرب في القاهرة

حقيقة تلوث مياه الشرب في القاهرة

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا رسائل إلكترونية تزعم تلوث مياه الشرب في القاهرة بميكروب سام و إصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب بدءاً من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 10 .

ونفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تلوث المياه بميكروب سام، وأكدت أنه لا صحة لإصدار شركة المياه منشور تحذيري بعدم استخدام المياه لأغراض الشرب.

وأوضحت الشركة أن الرسائل الإلكترونية والصوتية المتبادلة عبر تطبيق واتساب لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أية منشورات تحذيرية من قبل أي جهة مختصة بهذا الشأن، مشددةً على أن مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية سليمة وآمنة تماماً وخالية من أي ميكروبات ضارة أو ملوثات، ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية، ويتم مراقبتها على مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة بالإضافة إلى الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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