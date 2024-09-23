وزير الصحة يؤكد صلاحية مياه أسوان للشرب

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال مؤتمر صحفي، أن حالات الإصابة بالنزلة المعوية في أسوان تشهد تراجعًا ملحوظًا، وأن معظم الحالات تتعافى تمامًا. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وشدد الوزير على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود علاقة مباشرة بين جميع حالات الوفاة التي سُجلت في الفترة الأخيرة وبين تفشي النزلات المعوية.

تداعيات خطيرة لأزمة المياه في أسوان

وأوضح أن بعض الحالات كانت تعاني من أمراض مزمنة، وحالات أخرى جاءت من خارج المنطقة، وحالة واحدة خضعت لكافة الفحوصات الطبية ولم يتم العثور على أي ميكروبات.

وأشار عبد الغفار إلى أن زيادة الوعي الصحي لدى المواطنين في أسوان ساهم بشكل كبير في السيطرة على الوضع، حيث أصبحوا يلجأون إلى المستشفيات فور ظهور أي أعراض، مما ساهم في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم في وقت مبكر.

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وأوضح الوزير أن المعدل اليومي للحالات الجديدة في أسوان أصبح ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي داعٍ للحجز في المستشفى، مما يشير إلى نجاح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة.

أزمة مياه الشرب تهز أسوان

وفي سياق متصل، أكد عبد الغفار أن جميع المياه في أسوان صالحة للشرب، وأن الجهات المعنية تتابع الوضع عن كثب وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين.

على مدار الأيام القليلة الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمكالمات استغاثة من أسوان، حيث أصيب أفراد بإسهال حاد وقيء وغثيان، واحتاجت عشرات الحالات إلى دخول المستشفى.

وأرسلت وزارة الصحة فرقًا طبية للتحقيق في تفشي المرض، وطمأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي المواطنين بأن الوضع قيد المتابعة عن كثب.

أثيرت مخاوف بشأن "مرض غامض" في مدينة صعيد مصر، حتى أن البعض تكهن بأن وباء الكوليرا ربما ظهر في مصر، بدءاً من أسوان.

التحقيق في الأسباب

وخلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم الخميس، أشار رئيس الوزراء إلى الحالات باعتبارها "حالات إنفلونزا معوية". وقال مدبولي إن من بين نحو 200 حالة دخلت المستشفيات، خرج منها جميعها باستثناء 43 حالة.

وفي حين كانت الشكوك العامة موجهة في المقام الأول نحو إمدادات المياه، أكد رئيس الوزراء ووزير الصحة خالد عبد الغفار أن عينات المياه تم اختبارها وثبت أنها آمنة للاستهلاك.

وأشار مدبولي إلى أن شبكات المياه تخضع لمزيد من التدقيق لضمان سلامة المواطنين، مع قيام فرق طبية بزيارة أسر المتضررين لتفقد خزانات المياه الخاصة بهم.

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وأوضح عبد الغفار أن عدد الحالات التي دخلت المستشفيات منذ 11 سبتمبر الماضي بلغ 128 حالة، غادر منها 22 حالة بعد تحسن حالتهم.

وكشف عبد الغفار أن إدارة الطب الوقائي بالوزارة تعمل منذ بداية الموجة على ثلاث جبهات لمتابعة الوضع الصحي في أسوان.

ماذا يحدث في أسوان الآن



وأوضح أن المحور الأول يركز على التأكد من سلامة مياه الشرب، من خلال فحص عينات مياه من أكثر من 103 محطات مياه شرب، مشيرا إلى أن جميع العينات لم تظهر عليها أي علامات تلوث ميكروبي أو كيميائي.

المحور الثاني يتضمن زيارة المستشفيات لفحص الحالات وضمان العلاج المناسب.

المحور الثالث يستهدف الباعة الجائلين ومناطق تقديم الطعام، حيث أن أمراض الجهاز الهضمي غالبا ما ترتبط بجودة الغذاء أو الماء.

وتواصل موظفو الوزارة مع عائلات الأفراد المتضررين، من خلال تقديم التوعية ومخاطبة المصلين في المساجد بعد صلاة الجمعة لإطلاعهم على الوضع الصحي.

انخفاض الحالات

وفي ملاحظة مطمئنة، ذكر عبد الغفار أن عدد الحالات المبلغ عنها بهذه الأعراض انخفض إلى 23 حالة اليوم السبت، وذلك بفضل الجهود التعاونية بين الوزارة وشركة المياه والجهات الأخرى ذات الصلة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، توجيهات رئيس الوزراء بالتعرف على السبب الرئيسي للمرض وتقديم الدعم الشامل للمصابين.

وأكد المتحدث أن الفحوصات الأولية لم تظهر وجود أي خلل بكتيري أو ميكروبيولوجي في إمدادات المياه.

وقدم المتحدث الرسمي نصائح للمواطنين للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي، مثل غسل اليدين جيدا خاصة بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

ونصح بعدم تناول الأطعمة من الباعة الجائلين إلا بعد طهيها بشكل سليم، وأكد على أهمية الحصول على الفواكه والخضروات من مصادر آمنة وغسلها جيدا.

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