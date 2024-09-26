روائية في عالم الرعب.. تفاصيل شخصية صبا مبارك بمسلسل الوهم

تواصل الفنانة صبا مبارك إبداعها في عالم الدراما والسينما، حيث تستعد للانطلاق في مشاريع جديدة تبرز موهبتها المتنوعة.

مع اقتراب عرض مسلسلاتها الجديدة، تظل صبا مشغولة بتحضيرات مكثفة وتطلعات كبيرة لجمهوره، وتستعد مؤخرًا لمسلسل " الوهم" لذلك يستعرض موقع الموجز أبرز التفاصيل في السياق التالي

صبا مبارك

مسلسل "الوهم" دراما نفسية مشوقة

تستعد صبا مبارك لتصوير مسلسلها الجديد "الوهم" الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في نوفمبر المقبل، يتكون العمل من 30 حلقة، ويتناول أحداثًا مثيرة في إطار تشويقي نفسي.

تجسد صبا خلاله شخصية كاتبة روايات رعب، مما يضفي طابعًا خاصًا على الدور الذي تأمله.

العمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج وائل فرج، ومن المتوقع أن يُعرض في موسم دراما رمضان 2025.

"وتر حساس" قصة نسائية مثيرة

من ناحية أخرى، تنتظر صبا مبارك عرض مسلسل "وتر حساس"، الذي يتكون من 45 حلقة، تأخذ صبا مبارك دورًا بارزًا بين مجموعة من الشخصيات النسائية.

تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي تشويقي حول ثلاث سيدات، حيث يلعب تميم عبده دور والد إنجي المقدم، ويظهر أحمد جمال سعيد كأخيها.

تشارك عايدة فهمي في أداء دور والدة صبا، بينما تجسد هاجر عفيفي شخصية شقيقتها، يُعتبر هذا العمل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويعدّ من إنتاج الشركة المتحدة.

نجاحات سينمائية مستمرة

مؤخراً، عُرض لصبا مبارك فيلم "السرب" الذي يضم مجموعة من النجوم، وعلى رأسهم أحمد السقا. حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في مايو الماضي، حيث تصدر ترتيب الشباك. العمل هو من نوعية الأكشن التشويقي، ويستند إلى أحداث حقيقية تتعلق ببطولات القوات الجوية المصرية، حيث يقدم أحمد السقا شخصية علي المصري.

صبا مبارك

"بين السطور" تحديات وتجارب

تحدثت صبا مبارك عن تجربتها في مسلسل "بين السطور" الذي عرض في مطلع هذا العام، حيث أكدت أنها ارتبطت بهذا العمل قبل عام ونصف من بدء التصوير.

وقد واجه المسلسل العديد من التأجيلات، ولكنها كانت تستعد له بشكل مكثف. الشخصية التي جسدتها تطلبت منها الكثير، حيث كان عليها أن تُظهر مشاعر متناقضة على مدار الحلقات، مما أثر عليها نفسيًا وجسديًا.

تدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي تشويقي مثير، حيث تلعب صبا دور المذيعة الشهيرة هند سالم، التي تجد نفسها متورطة في جريمة قتل تكشف أسرارًا قديمة عن حياتها.

كما يُقتل محمد علاء جاميكا، الذي يجسد شخصية بطل رماية، فيما يقدم أحمد فهمي دور المحامي وزوج صبا.

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