توقعات أسعار الذهب في مصر.. استمرار الارتفاع وسط تقلبات السوق العالمية

ننشر لكم توقعات أسعار الذهب في مصر، حيث شهدت أسعار الذهب في مصر زيادة ملحوظة بنسبة 2.3% خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع سعر جرام الذهب إلى 3620 جنيهاً، بزيادة بلغت 80 جنيهاً منذ بداية الأسبوع. ويأتي هذا الارتفاع على خلفية عدة عوامل مؤثرة، أبرزها تقلبات سعر صرف الدولار والطلب على الذهب في السوق المحلي، بالإضافة إلى حركة الأسعار العالمية للذهب، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

توقعات أسعار الذهب في مصر

العوامل المؤثرة على تسعير الذهب

سعر صرف الدولار

على الرغم من بعض التقلبات في سعر صرف الدولار، إلا أن تأثيره على تسعير الذهب كان محايدًا نسبياً هذا الأسبوع.

العرض والطلب

تراجع الطلب على شراء الذهب في مصر نتيجة الضغوط المالية المتزايدة على المستهلكين، خاصة مع ادبدء موسم الدراسة. وفي المقابل، لجأ بعض المواطنين إلى بيع الذهب للحصول على السيولة المالية.

سعر أونصة الذهب عالميًا

كان العامل الأكبر وراء زيادة الأسعار في مصر هو الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمية، التي وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجلت 2685 دولار للأونصة مؤخرًا.

دور الفيدرالي الأمريكي في ارتفاع الأسعار

شهدت أسعار الذهب العالمية قفزة كبيرة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن. ومع استمرار التوجه نحو خفض الفائدة، قد تتواصل هذه الارتفاعات على المدى الطويل.

توقعات الأسعار المستقبلية

تشير التوقعات إلى احتمالية استمرار خفض الفائدة في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا إلى ما بين 2700 و2750 دولارًا للأونصة في عام 2024. وبناءً عليه، قد تستمر أسعار الذهب في مصر بالارتفاع متأثرة بتلك التغيرات العالمية.

تأثير السوق العالمية على الأسعار المحلية

يبقى ارتباط أسعار الذهب في مصر بالسوق العالمية هو العامل الأبرز في تحديد تسعير الذهب محليًا، حيث يتأثر السوق المصري بشكل مباشر بالأحداث الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمالية استمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل القريب.

مع استمرار العوامل الحالية المؤثرة على السوق، من المتوقع أن تواصل أسعار الذهب في مصر ارتفاعها التدريجي، وقد تصل إلى مستويات جديدة خلال العامين المقبلين، ما يشير إلى أهمية متابعة المستهلكين لتحركات السوق العالمية والمحلية لتحديد أفضل وقت للاستثمار.

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