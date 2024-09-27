بصاروخية قاتلة أتلتيكو مدريد ينجو من فخ سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حسم أتلتيكو مدريد الفوز لصالحه أمام نظيره سلتا فيجو، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري، على ملعب الأخير، في إطار لقاءات الجولة السابعة من المسابقة.

أتلتيكو مدريد يختتم الجولة بتعادل مخيب أمام سلتا فيجو

وحل أتلتيكو مدريد ضيفًا ثقيلًا على سلتا فيجو، في ختام لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري.

وظل التعادل السلبي مسيطرًا على أحداث المباراة طوال الـ 90 دقيقة، وفي الثواني الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل ألفاريز صاروخية حاسمة يخطف بها فوزًا ثمينًا في مشواره بـ الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده لـ 15 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بينما تجمد سلتا فيجو في المركز العاشر

أتلتيكو مدريد ضد سلتا فيجو - الدوري الإسباني

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد انتهاء الجولة السابعة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة

1- برشلونة - 21

2- ريال مدريد - 17

3- أتلتيكو مدريد - 15

3- أتلتيك بيلباو - 13

5- ريال مايوركا - 11

6- فياريال - 11

7- أوساسونا - 11

8- ديبورتيفو ألافيس - 10

9- سيلتا فيجو - 9

10- رايو فاييكانو - 9

11- ريال بيتيس - 8

12- جيرونا - 8

13- إشبيلية - 8

14- إسبانيول - 7

15- ليجانيس - 6

16- ريال سوسييداد - 5

17- فالنسيا - 5

18- بلد الوليد - 5

19- خيتافي - 4

20- لاس بالماس - 2

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة السابعة

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 7

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 5

2- رافينيا - برشلونة - 5

3- آيوزي بيريز - فياريال - 4

4- لامين يامال - برشلونة - 3

4- رودريجو - ريال مدريد - 3

4- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 3

4- داني أولمو - برشلونة - 3

4- ساندرو راميريز - لاس بالماس - 3

4- خافيير بوادو - إسبانيول - 3

4- جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 3

4- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 3

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