بهدف ليفاندوفسكي.. برشلونة يعزز صدارته في الدوري الإسباني

انتهت المباراة التي جمعت بين برشلونة وخيتافي، بفوز الكتالوني بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، في إطار الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة برشلونة وخيتافي

سجل روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الأول والفوز لفريق برشلونة، في الدقيقة 20 من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح البرسا، من الطرف الأيمن عن طريق كوندي أبعدها الحارس لتصل إلى ليفاندوفيسكي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

برشلونة

وجاء تشكيل برشلونة أمام خينافي كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، إيريك جارسيا، بابلو توري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

وبعد الفوز أمام خيتافي، يعزز برشلونة تصدره في جدول تدريب الدوري الإسباني، برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند 4 نقاط بالمركز الـ19 وقبل الأخير.

ووجه لاعبو برشلونة رسالة دعم كبيرة إلى زميلهم، مارك أندريه تير شتيجن، عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية أمام فياريال والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة (5-1).

وارتدى لاعبو برشلونة قمصان قبل مواجهة خيتافي اليوم الأربعاء في الدوري الإسباني، وهي تحمل عبارة "كن قويًا يا كابتن" باللغة الألمانية، في إشارة إلى دعم تير شتيجن قائد الفريق.

وكان تير شتيجن تعرض لإصابة بالغة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة فياريال ضد برشلونة، بعد ارتقائه لأعلى وسقوطه ما جعله غير قادر على القيام مجددًا، ليخرج متجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة للتأكد من حجم الإصابة.

وخضع تير شتيجن لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابة تعرض لها ضد فياريال، ما يغيبه عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 8 أشهر.

تشيزني إلى برشلونة لمدة موسم

أكد الصحفي رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": أن برشلونة توصل إلى اتفاق مع تشيزني بشأن انضمامه لمدة موسم واحد فقط، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية في إسبانيا، خلال أيام، وجاء ذلك لتعويض غياب تير شتيجن.

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