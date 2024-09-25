لتعويض غياب شتيجن.. تشيزني يعود من الاعتزال لحماية مرمى برشلونة

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن إنهاء نادي برشلونة تعاقده مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني مجانًا، لتعويض غياب الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن والذي يغيب لبقية الموسم بعد إصابته. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

عودة تشيزني من اعتزال ممارسة كرة القدم

كان تشيزني صاحب الـ 34، قد أعلن اعتزاله الشهر الماضي، بعد فسخ عقده مع يوفنتوس، وبالرغم ذلك فإن لديه فرصة لتمثيل برشلونة الآن، لاستبدال تير شتيجن بعد جراحة الركبة.

تشيزني إلى برشلونة لمدة موسم

وقال الصحفي رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": “برشلونة توصل إلى اتفاق مع تشيزني بشأن انضمامه لمدة موسم واحد فقط، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية في إسبانيا، خلال أيام”.

تشيزني

تير شتيجن يغيب 8 أشهر عن الملاعب

بحسب قوانين رابطة الدوري الإسباني يحق لنادي برشلونة ضم حارس حر، بعد إثبات إصابة الألماني مارك أندريه تير شتيجن الطويلة.

وكان تير شتيجن تعرض لإصابة بالغة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لمباراة فياريال ضد برشلونة، بعد ارتقائه لأعلى وسقوطه ما جعله غير قادر على القيام مجددًا، ليخرج متجهًا إلى أحد المستشفيات القريبة للتأكد من حجم الإصابة.

تير شتيجن

وخضع تير شتيجن لعملية جراحية في الركبة، بعد إصابة تعرض لها ضد فياريال، ما يغيبه عن ملاعب كرة القدم فترة تصل إلى 8 أشهر.

وكان برشلونة سبق له ضم الدنماركي مارتن برايثوايت فبراير 2020، أي خارج سوق الانتقالات، بعد تأكد غياب لويس سواريز فترة طويلة بسبب الإصابة، ما ينطبق على وضع تير شتيجن وتشيزني.

موعد مباراة برشلونة القادمة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره خيتافي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على استاد مونتجويك، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة bein Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

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