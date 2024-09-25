صدمة جديدة لريال مدريد.. مبابي يغيب عن ديربي أتلتيكو

تلقى نادي ريال مدريد، صدمة جديدة، بسبب الإصابات التي ضربت الفريق الملكي، حيث تعرض كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي، للإصابة في مباراة مساء أمس الثلاثاء، أمام ديبورتيفو ألافيس. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

كشف ريال مدريد، في بيان رسمي، عن تفاصيل إصابة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق، التي تعرض لها خلال مواجهة ألافيس، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإسباني.

أثار الفرنسي كيليان مبابي، حالة من القلق، عقب الانتصار الصعب (3-2) على ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من الليجا، على ملعب الميرنجي "سانتياجو برنابيو.

مبابي

وتم استبدال كيليان مبابي في الدقيقة 80 من عمر مباراة ريال مدريد وألافيس، واتضح بعدها أنه يعاني من آلام في الفخذ الأيسر.

تفاصيل إصابة كيليان مبابي

أكد ريال مدريد، خلال البيان الرسمي، أنه بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى.

وأضاف، أن مدة غياب كيليان مبابي عن الملاعب ستمتد إلى ثلاثة أسابيع وبالتالي تأكد غيابه عن ديربي مدريد، ضد أتلتيكو، المقرر إقامته الأحد المقبل في الدوري الإسباني، كما سيغيب عن مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مواجهة فياريال في الليجا.

أرقام كيليان مبابي مع ريال مدريد منذ انضمامه

شارك الفرنسي كيليان مبابي، أساسيًا في جميع المباريات الـ9 التي خاضها ريال مدريد هذا الموسم، بواقع 783 دقيقة لعب.

وسجل مبابي، 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، منذ انضمامه إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان.

قائمة إصابات ريال مدريد حتى الآن:

ديفيد ألابا: المدافع النمساوي الذي يعاني من إصابة عضلية.

خوان مارتينيز: الشاب الذي تعرض لإصابة في التدريبات.

براهيم دياز: الذي غاب بسبب إصابة في الركبة.

إدواردو كامافينجا: لاعب خط الوسط الفرنسي الذي تعرض لإصابة مؤخرًا.

داني سيبايوس: الذي ما زال يتعافى من إصابة في عضلات الفخذ.

كيليان مبابي: أحدث إصابة تضاف إلى القائمة مع مشكلة عضلية في ساقه اليسرى.



موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد، نظيره أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر، في الساعة العاشرة مساءً، على استاد واندا ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني

يتواجد ريال مدريد، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 5 مباريات، وتعادل في مباراتين، بينما يتصدر نادي برشلونة ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، حققها من خلال الفوز في 6 مباريات خاضها في «الليجا»، بالموسم الكروي الجديد 2024-2025.

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