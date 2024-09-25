طارق مصطفى لـ"الموجز": مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات.. وهذا الأبرز بالقطبين

علق طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك على المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بـ الأهلي أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام منافسه الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادمة بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

طارق مصطفى : مباراة الأهلي والزمالك خارج التوقعات

وقال طارق مصطفى في تصريحات خاصة لـ" الموجز" :" المواجهة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة للغاية بالطبع وهذا اللقاء بين الأهلي والزمالك ليس له دعوة بالمستوى قبل ذلك".

وتابع في تصريحاته "الزمالك أبرم بالفعل صفقات كثيرة ولكن لازال لديه أماكن يوجد بها بعض المشاكل بشدة ولابد أن يأتي لها بحلول على الفور لاستمراره في المنافسة على الألقاب بالموسم الجديد".

وعن صناعة الفارق في الزمالك والأهلي، أوضح " هناك 3 أو4 عناصر في كل فريق هم الأبرز في صناعة المستوى لدى فريقهم حيث الزمالك يمتلك الثاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر ومحمد شحاتة بينما المارد الأحمر سيكون محمد مجدي أفشة ووسام أبو علي ورامي ربيعة".

طارق مصطفى

وأنهى حديثه" أتوقع الفوز لكل من الأهلي أو الزمالك 50/50 حتى الأن لأنها مباراة ستظل خارج التوقعات وصعبة".

ويدخل الأهلي هذه المواجهة كونه بطلًا لدوري أبطال أفريقيا على حساب منافسه نادي الترجي التونسي وذلك عقب الفوز عليه بهدف دون رد بمجموع اللقائين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل يخوض الزمالك هذا اللقاء بعد تتويج ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بعد الفوز عليه بهدف دون رد بمباراة الإياب التي أقيمت في القاهرة.

قائمة الزمالك في السوبر الأفريقي أمام الأهلي

وجاءت قائمة الزمالك لخوض السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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