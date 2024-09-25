تفاصيل مران الأهلي الختامي قبل السفر لـ السعودية لمواجهة الزمالك في السوبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا.

عُقدت محاضرة من قبل مارسيل كولر، المدير الفني، للاعبي الأهلي قبل المران على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث شملت فقرات بدنية وتدريبات خططية.

بعثة الفريق برئاسة محمد الغزاوي ستغادر إلى السعودية اليوم لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع أن تكون المباراة مساء الجمعة.

سامي قمصان وسمير عدلي سبق لهما السفر إلى السعودية لترتيبات إقامة الفريق ومتابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية.

الأهلي يتدرب مرة واحدة في السعودية

سيتدرب الأهلي مرة واحدة فقط في السعودية غدًا على ملعب الهلال السعودي قبل مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي.

يُنتظر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك فرصة لمحبي كرة القدم للاستمتاع بمواجهة تاريخية بين قطبي الكرة المصرية.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا، بينما حصل الزمالك على كأس الكونفدرالية، وستكون هذه المباراة الأولى بينهما في كأس السوبر الإفريقي منذ 30 عامًا.

وعلم “الموجز” أن مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي قد قرر، مشاركة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم في فريق المارد الأحمر، بمباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك يوم الجمعة القادمة.

وقد نجح وسام أبو علي في تسجيل أول أهدافه في الموسم الجديد خلال مباراة ضد جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، حيث قاد الفريق الأحمر للتأهل إلى دور المجموعات بفضل أهدافه الهامة هذا الموسم والتي جعلته هدافًا للنادي الأهلي.

كما قام كولر بتكليف وسام أبو علي بمهام هجومية خاصة ليسجل الأهداف التي تحسم مباراة الغريم التقليدي، الزمالك، وتمنح النادي الأهلي لقب السوبر.

قائمة الأهلي لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، محمد هاني، يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري.

خط الوسط: أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، رضا سليم، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات.

في الهجوم: كهربا، وسام أبوعلى.

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