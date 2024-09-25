تقارير إسبانية: فينيسيوس ضد ليفاندوفسكي.. معايير تحكيم مزدوجة

كشفت تقارير إسبانية، عن تساهل التحكيم والتجاهل المستمر لـ فينيسيوس مهاجم ريال مدريد، تجاه الحكام مؤكدة أنه من “التهور أو الازدراء للحكم” أن تقوم بإشارة تلمس أنفك ولكن ليس الضحك في وجهه بنبرة مهينة والصراخ عليه بأنه مجنون. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

سخر فينيسيوس جونيور من الحكم الرابع خلال مباراة ريال مدريد أمام ألافيس، عندما أدرك أنه يضيف ست دقائق للمباراة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري، .

وأضافت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن سخرية فينيسيوس لم تنته عند هذا الحد، حيث واصل طريقه إلى مقاعد البدلاء وهو يصرخ “إنه مجنون، إنه مجنون!” ثم أخذ يضحك بتباه وبعلامات استهزاء واضحة، بينما أمسكه تشيندو من ذراعه وأخرجه من الملعب.

سخرية فينيسيوس من حكم المباراة

فينيسيوس لم يحصل على بطاقة صفراء وسيخوض الديربي بشكل طبيعي

وتابعت موندو ديبورتيفو، أن فينيسيوس يعلم أن بطاقة صفراء أخرى ستحرمه من اللعب في الديربي ضد أتلتيكو، إلا أنه غادر دون أي مشاكل وسيخوض اللقاء بشكل طبيعي.

حصل فينيسيوس على إنذار أول في الدقيقة 30 من اللقاء للاعتراض على قرار الحكم، وكان يمكنه الحصول على ورقة صفراء جديدة في الدقيقة 90 بسبب الاستمرار في الاعتراض.

فينيسيوس

وعلى الجانب الآخر، أشارت الصحيفة، أن مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي في نوفمبر 2022، تمت معاقبة من قبل لجنة المسابقات بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات، واحدة للطرد بسبب البطاقة الصفراء المزدوجة واثنتان بسبب “تجاهل أو عدم مراعاة” الحكم جيل مانزانو أثناء سيره نحو نفق غرفة خلع الملابس حيث قام بلمس أنفه.

ليفاندوفسكي

قناة ريال مدريد الرسمية تنتقد حكم المباراة أمام ألافيس

وصف تلفزيون الريال الرسمي أداء رويز في المباراة أمام ألافيس، “بالقمامة”، مشيرةً إلى أن قراراته جاءت ضد لاعبي الريال من أجل إيقاف أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل مباراة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي، برشلونة.

وأشارت القناة بأن هذه القرارات التحكيمية، ستتسبب في حرمان المدرب كارلو أنشيلوتي من عدة لاعبين في الكلاسيكو من خلال تراكم البطاقات الملونة، بعدما أشهر الحكم 4 إنذارات في وجه لاعبي الريال خلال اللقاء ولم يشهر أي إنذار للاعبي الخصم، وهم:

فيديريكو فالفيردي.

فينيسيوس جونيور.

إندريك فيليبي.

ولوكا مودريتش.

ويواجه ريال مدريد، نظيره برشلونة، في البيرنابيو بعد نحو شهر، في السادس والعشرين من أكتوبر، بعدما يخوض الميرينجي الديربي، ومواجهتي فياريال وسيلتا فيجو على الصعيد المحلي.

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