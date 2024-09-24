موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "مونتجويك"، مباراة برشلونة وضيفه خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني للموسم الجديد 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره خيتافي، غدًا الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على استاد مونتجويك، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

برشلونة وخيتافي

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني

تنقل مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي عبر قناة bein Sports 3، بتعليق حفيظ دراجي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي في الدوري الإسباني

يستمر غياب داني أولمو، كما لن يشارك تيرشتيجن بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فياريال.

الخطة 4-3-3

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي - إينيغو مارتينيز - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: إيريك جارسيا - مارك كاسادو - بيدري.

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ونجح الفريق الكتالوني، في الفوز بجميع الجولات السابقة في الدوري الإسباني، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة، لكنّه تلقى أول خسارة في الموسم بالهزيمة أمام موناكو في دوري ابطال أوروبا.

وبدأ خيتافيي الموسم بصورة سيئة فتعادل 4 مباريات وهُزم في 2، دون أن يحقق آي انتصار حتى الأن في الجولات الـ6.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة - 18

2- ريال مدريد - 14

3- أتلتيك بيلباو - 13

4- أتلتيكو مدريد - 12

5- ريال مايوركا - 11

6- فياريال - 11

7- ديبورتيفو ألافيس - 10

8- أوساسونا - 10

9- سيلتا فيجو - 9

10- رايو فاييكانو - 8

11- ريال بيتيس - 8

12- جيرونا - 7

13- إسبانيول - 7

14- ليجانيس - 6

15- إشبيلية - 5

16- ريال سوسييداد - 5

17- بلد الوليد - 5

18- خيتافي - 4

19- فالنسيا - 4

20- لاس بالماس - 2

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