وحشتني الكاميرا.. حمادة صميدة يعاني مع قلة فرص العمل ويطلب العودة للتمثيل

كشف الفنان حمادة صميدة عن معاناته خلال الفترة الأخيرة بسبب قلة فرص العمل، وذلك بعد الفنان كريم الحسيني والفنان أحمد عزمي، حيث كشف الثلاثي عن مرورهم بالعديد من الأزمات الشخصية والتي أبعدتهم عن الوسط الفني، ومن ناحيته عبّر حمادة صميدة عن هذه المعاناة في منشور على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، حيث أبدى اشتياقه للعمل في مجال التمثيل وأمله في العودة إلى الساحة الفنية، ويكشف الموجز تفاصيل اكثر.

طلب العودة للتمثيل

كتب حمادة صميدة في منشوره: "وحشتني الكاميرا ووحشني صحابي في الشغل. أنا اشتغلت أعمال كتير مع نجوم كبار ومخرجين كبار، وأمنوا بيا وبشغلي. دايما كانوا بيقولولي انت شاطر وعمري ما طلعلي صوت في اللوكيشن ودايما في حالي. يمكن أنا عفوي وعلي نيتي شوية، بس والله معنديش شغل تاني، شغلتي اللي بتجري في دمي هي الفن، أنا بطلب من أستاذاتي وزملائي أنا قاعد في البيت مقهور ونفسي اشتغل معاكم زي الأول".

المسؤولية الأسرية والضغوط النفسية

واصل حمادة صميدة حديثه عن الظروف الصعبة التي يمر بها قائلاً: "أنا شايل مسؤولية بيت وأب لولدين، كل يوم أطلع وأبص في وشهم وأنا مقهور وخايف، تجاعيد وشي بانت من الزعل، أرجو منكم إنه لو حصل مني حاجة زعلت حد، أنا آسف، والله أنا عفوي وعلى نيتي رغم إني عمري ما أذيت حد، أنا بشتغل في المهنة دي من زمان، من أيام مسلسل سوق الخضار ومسلسل القاهرة 2000، وفيلم بوبوس، وناس كتير تشهد إني جيبتها من تحت الصفر، أنا والله نفسي أشتغل تاني. أنا آسف، بس والله تعبت".

مسيرته الفنية وأدواره المميزة

شارك حمادة صميدة في العديد من الأعمال الفنية التي تميزت بأدوار معينة، أبرزها مشاركته في فيلم زنقة ستات، والذي اشتهر فيه بجملة "قول بطيييخ". وكانت معظم أدواره تتمحور حول شخصية البلطجي أو رجال المعلمين في الأعمال الشعبية. إلى جانب التمثيل، عمل صميدة في وظائف بسيطة مثل عامل في جراج سيارات وبائع أنابيب، قبل أن يدخل عالم الفن.

مأساة شخصية والتعرض للتنمر

في عام 2020، تعرض حمادة صميدة لفاجعة كبيرة بعد وفاة طفليه، حمزة وياسين، في عمر الخمسة أشهر. ورغم هذه المأساة، رزق بطفل جديد أطلق عليه اسم فارس، خلال مشاركاته الإعلامية، كشف صميدة عن تعرضه للتنمر على شكله، حيث قال في أحد اللقاءات: "أنا أتعرض للتنمر منذ زمن، على موضوع أسناني وشكلي، ودي حاجة بتاعة ربنا. قبل السوشيال ميديا، وقبل ما أدخل التمثيل، كنت بتقابلني ناس وتقولي إن شكلك وحش جدًا"، وأضاف أنه في مرة نشر صورة له وهو يحمل ابنه، وتعرض هو وطفله للتنمر، حيث قيل له: "إنتوا الاتنين شكلكوا شبه القرود"، وهو ما اعتبره إهانة لا يقبلها أي شخص، خاصة عندما يتم التنمر على طفل بريء.

اقرأ أيضًا:

بعد بحثه عن وظيفة.. أحمد عزمي يسرد أزماته في "صاحبة السعادة"



على غرار أحمد عزمي.. كريم الحسيني عاطل بدرجة فنان وهذه كواليس اعتزاله

