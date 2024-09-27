أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت والرمل اليوم الجمعة 27-9-2024

أسعار مواد البناء.. شهد سعر الحديد اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 حالة من الاستقرار عقب الارتفاع الملحوظ الذي سجلته أمس في أسواق البناء، وتتأثر الأسعار بعدة عوامل، منها تكاليف النقل، أسعار البنزين، وسعر صرف الدولار، الذي تعتمد عليه الشركات لاستيراد البليت من الخارج.

أسعار مواد البناء اليوم

يهتم العديد من الناس كالمستثمرين والمقاولين والمقبلين على البناء, بمتابعة أسعار مواد البناء يوميًا, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء, والتي من بينها سعر الحديد وسعر الأسمنت, وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة أسعار مجلس الوزاء جاءت نشرة مواد البناء.

سعر الحديد اليوم

جاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

سعر الحديد الاستثماري

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 40,671 جنيهًا.

سعر حديد عز

وصل سعر طن حديد عز إلى 42,175 جنيهًا.

سعر الحديد في الشركات الأخرى

سعر حديد بيانكو: 38,800 جنيه للطن.

سعر الحديد في شركة الجارحي: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد سرحان: 38,800 جنيه للطن.

سعر حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

سعر حديد عطية: 39,000 جنيه للطن.

سعر حديد المصريين: 41,100 جنيه للطن.

سعر حديد الكومي: 38,800 جنيه للطن.

سعر حديد العشري: 38,800 جنيه للطن.

سعر حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

أسعار الأسمنت اليوم

شهد سعر الأسمنت اليوم استقرارًا نسبيًا، وجاءت أسعاره كما يلي:

سعر أسمنت النصر: 2,610 جنيه للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي: 2,220 جنيه للطن.

سعر أسمنت العسكري: 2,280 جنيه للطن.

سعر أسمنت المصريين: 2,320 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويدي: 3,000 جنيه للطن.

سعر أسمنت السويس: 2,820 جنيه للطن.

سعر أسمنت حلون: 2,720 جنيه للطن.

سعر أسمنت المخصوص: 2,800 جنيه للطن

أسعار مواد البناء

أسعار الرمل

سعر متر الرمل الأحمر: 60 جنيهًا.

سعر متر الرمل الناعم: 90 جنيهًا.

سعر متر الرمل الخشن: 100 جنيه.

سعر متر الرمل العادي: 165 جنيهًا.

أسعار الزلط

سعر متر الزلط العادة: 220 جنيهًا.

سعر متر الزلط المخصوص: 290 جنيهًا.

سعر متر الزلط السن مقاس 22: 240 جنيهًا.

سعر متر الزلط الفينو: 310 جنيهات.

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أسعار الحديد اليوم الاثنين 29-7-2024