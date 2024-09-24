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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

‎نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم

يحرص عدد كبير من المواطنين خاصة مستثمرون والمقاولون على متابعة أسعار مواد البناء يوميًا, تزامنًا مع حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار مواد البناء اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت وغيرهم من أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-9-2024, وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

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أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا اليوم مقارنة بالأمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم
  • حديد عز: 41,500 جنيه
  • حديد بشاي: 41,200 جنيه
  • حديد العتال: 39,000 جنيه
  • حديد المعادي: 38,800 جنيه
  • حديد الكومي: 38,800 جنيه
  • حديد المراكبي: 41,000 جنيه
  • حديد عطية: 39,000 جنيه
  • حديد العشري: 38,800 جنيه
  • حديد الجيوشي: 39,000 جنيه
  • حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه
  • حديد بيانكو: 38,800 جنيه
  • حديد المصريين: 41,100 جنيه
  • حديد سرحان: 38,800 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا في السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم
  • أسمنت المعلم: 2,650 جنيه
  • أسمنت السهم: 2,600 جنيه
  • أسمنت الفهد: 2,600 جنيه
  • أسمنت وادي النيل: 2,610 جنيه
  • أسمنت العسكري بني سويف: 2,640 جنيه
  • أسمنت المسلح: 2,000 جنيه
  • جنوب الوادي: 2,220 جنيه
  • أسمنت المخصوص: 2,730 جنيه
  • أسمنت السويس: 2,770 جنيه
  • أسمنت السويدي: 2,910 جنيه
  • أسمنت العسكري: 2,650 جنيه
  • أسمنت النصر: 2,700 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5: 2,650 جنيه
  • أسمنت حلوان: 2,750 جنيه
  • أسمنت المنيا: 2,750 جنيه
  • أسمنت المهندس: 2,870 جنيه
  • أسمنت تايتان: 2,700 جنيه
  • أسمنت المصري: 2,780 جنيه
  • أسمنت الممتاز: 2,820 جنيه
  • أسمنت التعمير: 2,700 جنيه
  • أسمنت الصعيد: 2,820 جنيه
  • أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه
  • أسمنت المصريين: 2,790 جنيه
  • أسمنت العامرية: 3,030 جنيه
  • أسمنت البرج: 3,040 جنيه
  • أسمنت الماكس: 3,080 جنيه
  • أسمنت النهضة: 2,900 جنيه
  • أسمنت أسوان: 2,730 جنيه
  • أسمنت السد العالي: 2,710 جنيه
  • أسمنت قنا: 2,830 جنيه

سعر الرمل اليوم

  • متر مكعب رمل ناعم: 85 جنيهًا
  • متر مكعب رمل خشن: 100 جنيه

سعر الزلط اليوم

  • متر مكعب زلط عادة: 215 جنيهًا
  • متر مكعب زلط فينو: 310 جنيهات
  • متر مكعب زلط مخصوص: 280 جنيهًا
  • متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22: 230 جنيهًا

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