‎نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

يحرص عدد كبير من المواطنين خاصة مستثمرون والمقاولون على متابعة أسعار مواد البناء يوميًا, تزامنًا مع حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار مواد البناء اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت وغيرهم من أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24-9-2024, وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا اليوم مقارنة بالأمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم

حديد عز: 41,500 جنيه

حديد بشاي: 41,200 جنيه

حديد العتال: 39,000 جنيه

حديد المعادي: 38,800 جنيه

حديد الكومي: 38,800 جنيه

حديد المراكبي: 41,000 جنيه

حديد عطية: 39,000 جنيه

حديد العشري: 38,800 جنيه

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه

حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه

حديد بيانكو: 38,800 جنيه

حديد المصريين: 41,100 جنيه

حديد سرحان: 38,800 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت استقرارًا في السوق المحلية، وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار مواد البناء اليوم

أسمنت المعلم: 2,650 جنيه

أسمنت السهم: 2,600 جنيه

أسمنت الفهد: 2,600 جنيه

أسمنت وادي النيل: 2,610 جنيه

أسمنت العسكري بني سويف: 2,640 جنيه

أسمنت المسلح: 2,000 جنيه

جنوب الوادي: 2,220 جنيه

أسمنت المخصوص: 2,730 جنيه

أسمنت السويس: 2,770 جنيه

أسمنت السويدي: 2,910 جنيه

أسمنت العسكري: 2,650 جنيه

أسمنت النصر: 2,700 جنيه

أسمنت سيناء 42.5: 2,650 جنيه

أسمنت حلوان: 2,750 جنيه

أسمنت المنيا: 2,750 جنيه

أسمنت المهندس: 2,870 جنيه

أسمنت تايتان: 2,700 جنيه

أسمنت المصري: 2,780 جنيه

أسمنت الممتاز: 2,820 جنيه

أسمنت التعمير: 2,700 جنيه

أسمنت الصعيد: 2,820 جنيه

أسمنت أسيوط: 2,820 جنيه

أسمنت المصريين: 2,790 جنيه

أسمنت العامرية: 3,030 جنيه

أسمنت البرج: 3,040 جنيه

أسمنت الماكس: 3,080 جنيه

أسمنت النهضة: 2,900 جنيه

أسمنت أسوان: 2,730 جنيه

أسمنت السد العالي: 2,710 جنيه

أسمنت قنا: 2,830 جنيه

سعر الرمل اليوم

متر مكعب رمل ناعم: 85 جنيهًا

متر مكعب رمل خشن: 100 جنيه

سعر الزلط اليوم

متر مكعب زلط عادة: 215 جنيهًا

متر مكعب زلط فينو: 310 جنيهات

متر مكعب زلط مخصوص: 280 جنيهًا

متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22: 230 جنيهًا

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