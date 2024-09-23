نشرة مواد البناء.. ارتفاع كبير في أسعار الحديد اليوم الاثنين 23-9-2024

شهدت أسعار الحديد اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، ارتفاعا بلغت قيمته ألف جنيهات دفعة واحدة، داخل أسواق البناء، وتؤثر أسعار الحديد في قطاع التعمير والانشاءات بشكل قوي، حيث تعتبر أسعار الحديد من أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الوحدات السكنية في مصر.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

بحسب تقرير نشرته بوابة الأسعار المحلية على موقعها الرسمي، حيث زاد سعر طن حديد عز حوالي 699 جنيهات، ليصل إلى 42634 جنيهًا بينما صعد الاستثماري بـ1039 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ويهتم “ الموجز ”، بتقديم خدمة نشر أسعار الحديد والأسمنت والزلط والرمل، للمتابعين للوقوف على آخر التطورات أولا بأول.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر حديد بشاي 41200 جنيه للطن.

سجل سعر حديد السويس للصلب 39000 جنيه للطن.

بينما سجل أسعار حديد المصريين 41100 جنيه للطن.

حديد الكومي سجل 38800 جنيه للطن.

سجل العشري سعر 38800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل 39000 جنيه.

سعر طن الحديد اليوم



سجل سعر حديد بيانكو 38800 جنيه للطن.

سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 38800 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي 41000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية 39000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر



سجل أسمنت المسلح اليوم، 2000 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت النصر 2610 جنيهًا للطن.

سجل أسمنت جنوب الوادي سجل 2220 جنيهًا.

سجل أسمنت العسكري 2280 جنيهًا.

سجل أسمنت المصريين 2320 جنيهًا.

سجل أسمنت السويدي 3000 حنيهًا في الطن.

سعر طن الأسمنت اليوم



سجل أسمنت السويس 2820 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت حلون 2720 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت المخصوص 2800 جنيهًا.

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1330 إلى 1420 جنيهًا.

سجل الأسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيهًا.

سجل الأسمنت الأبيض بين 3920 إلى 4030 جنيه.

سعر الزلط اليوم



وتباينت أسعار الزلط داخل أسواق البناء، حيث تتراوح بين 150 إلى 250 جنيهًا للمتر المكعب، وذلك حسب نوع الزلط ومكان البيع.

سعر الرمل اليوم

بلغ متر الرمل سعرا تراوح بين 75 و100 جنيه.

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