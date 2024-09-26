نشرة مواد البناء .. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 26-9-2024

ارتفع سعر الحديد اليوم الخميس 26-9-2024، داخل أسواق البناء، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري نحو 42175 جنيها، مسجلا ارتفاع قدره 198 جنيه، ويتأثر سعر الحديد بعدد من العوامل من بينها عوامل النقل وأسعار البنزين، وسعر صرف الدولار الذي تعتمد عليه الشركات المنتجة في استيراد البيلت من الخارج.

سعر الحديد اليوم داخل أسواق البناء

ويأتي الحديد والأسمنت في نقدية السلع التي يحرص “ الموجز”، على نشرها، حيث يهتم قطاع كبير من المستثمرين في القطاع العقاري بالاطلاع على نشرة مواد البناء، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على أسعار الحديد والأسمنت والزلط والرمل، ووفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة أسعار مجلس الوزاء جاءت نشرة مواد البناء على النحو الآتي:

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 40671 جنيهًا، مسجلًا ارتفاع قدره 198 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس الأربعاء.

سعر حديد عز اليوم

أما حديد عز، فوصل سعره إلى نحو 42175 جنيهًا، مسجلًا ارتفاع قدره 5 جنيهات عن الأسعار المسجلة، أمس الأربعاء.



سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد بيانكو 38800 جنيه للطن.

سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان 38800 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه.

سجل سعر حديد المراكبي 41000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية 39000 جنيه للطن.

سعار الحديد اليوم في شركة المصريين 41100 جنيه للطن.

حديد الكومي سجل 38800 جنيه للطن.

سجل العشري سعر 38800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد مصر ستيل 39000 جنيه.



سعر الأسمنت اليوم داخل أسواق البناء

سجل أسمنت النصر 2610 جنيهًا للطن.

سجل أسمنت جنوب الوادي سجل 2220 جنيهًا.

سجل أسمنت العسكري 2280 جنيهًا.

سجل أسمنت المصريين 2320 جنيهًا.

سجل أسمنت السويدي 3000 حنيهًا في الطن.

سعر طن الأسمنت اليوم



سجل أسمنت السويس 2820 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت حلون 2720 جنيهًا في الطن.

سجل أسمنت المخصوص 2800 جنيهًا.

سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1330 إلى 1420 جنيهًا.

سجل الأسمنت المقاوم بين 2010 و2330 جنيهًا.

سجل الأسمنت الأبيض بين 3920 إلى 4030 جنيه.

سعر متر الرمل الأحمر

وسجل سعر المتر في كل من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني في السوق، اليوم، 60 جنيهًا، في حين بلغ سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض) 95 جنيهًا، غير أن سعر متر الرمل الأحمر الخرج استقرّ عند 60 جنيهًا، بينما الأحمر العادي يُقيَّم بـ30 جنيهًا.

سعر متر الرمل الناعم



ويباع المتر من الرمل الناعم في السوق بـ90 جنيهًا للمتر، في حين يسجل سعر المقدار نفسه من الرمل الخشن 100 جنيه، بدلًا من 95 جنيهًا كان قد سجلها خلال الأسابيع الأخيرة.

سعر متر الرمل العادي

ووصل سعر المتر من الرمل العادة، إلى 165 جنيهًا، وهو أعلى الأنواع الشائع تداولها في الأسواق الآن، في حين استقر سعر متر الرمل النصار (الأبيض)- وهو الأكثر طلبًا من المستهلكين في الأسواق- عند 85 جنيهًا.



سعر الزلط اليوم داخل مصر

ويبلغ سعر المتر من الزلط العادة نحو 220 جنيهًا، فيما يصل سعر المتر من الزلط المخصوص إلى 290 جنيهًا، ومتر الزلط السن مقاس 22 يقدر بـ240 جنيهًا، بينما يقدر سعر المتر من الزلط الفينو بنحو 310 جنيهات.

ويتراوح سعر الزلط، من 230 جنيهًا إلى 310 جنيهات، وفق المتعاملين.

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