نشرة أسعار مواد البناء الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-9-2024 في مصر

خيم الاستقرار على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 18-9-2024، على أرض المصنع، حيث بلغ سعر حديد عز 41500 جنيه للطن، كما وصل سعر طن أسمنت النصر نحو 2700 جنيه، وجاء استقرار أسعار الحديد في مصر، بعد موجة من الارتفاعات نتيجة اضطرابت سعر صرف الدولار، ولكن سرعان ما عادت أسعار الحديد للهدوء بعد قرار تحرير سعر الصرف.

أسعار الحديد والأسمنت داخل أسواق البناء

يحرص “ الموجز”، بتقديم خدمة نشر أسعار الحديد والأسمنت والزلط والرمل لمتابعيها بشكل يومي، حيث يهتم قطاع كبير من العاملين في أسواق البناء على معرفة أسعار الحديد والأسمنت ، وأعلنت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن نشرة مواد البناء، والتي جاءت على النجو الآتي:

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر



استقر سعر طن حديد عز عند مستوى 41500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فبلغ نحو 38800 جنيه.

في حين سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41200 جنيه.

ووصل سعر طن حديد المعادي إلى 38800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد مصر ستيل نحو 39000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

استقر سعر طن حديد العشري، عند 38800 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المصريين نحو 41100 جنيه.

كما وصل سعر طن حديد الكومي إلى 39000 جنيه.

وبلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 41000 جنيه.

ووصل سعر طن حديد عطية إلى 39000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت النصر 2700 جنيه للطن.

أسمنت وادي النيل 2610 جنيهات للطن.

أسمنت حلوان 2750 جنيهًا للطن.

وتراوحت أسعار الأسمنت المخلوط بين 2000 و2150 جنيهًا للطن.

كما سجلت أسعار الأسمنت المقاوم ما بين 2700 و2950 جنيهًا.

ووصلت أسعار الأسمنت الأبيض إلى ما بين 4000 و4150 جنيهًا.

سعر الزلط اليوم



الزلط الفينو يتراوح سعره بين 285 و300 جنيه للمتر.

الزلط الكبير يتراوح بين 240 و260 جنيهًا للمتر.

أما الزلط السن فسعره حوالي 225 جنيهًا للمتر.

سعر الرمل اليوم



الرمل الناعم يصل إلى 90 جنيهًا للمتر.

الرمل الخشن يبلغ حوالي 100 جنيه للمتر.

الرمل العادة يتراوح سعره حول 150 جنيهًا للمتر

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