‎نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 25-9-2024 في مصر

أسعار مواد البناء.. يحرص عدد كبير من المواطنين، وخاصة المستثمرين والمقاولين، على متابعة أسعار مواد البناء يوميًا، خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها أسعار الحديد والأسمنت في مصر. هذه التقلبات تؤثر بشكل كبير على تكاليف المشروعات الإنشائية وتحديد الميزانيات، مما يجعل المتابعة الدقيقة للأسعار أمرًا ضروريًا. المستثمرون يسعون لضمان استقرار تكاليفهم، بينما المقاولون يحتاجون لمعلومات دقيقة للتخطيط الفعال لعملهم في السوق.

أسعار مواد البناء اليوم

ويستعرض "الموجز" خلال السطور التالية أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024، وفقًا لآخر تحديث من بوابة الأسعار المحلية والعالمية:

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا اليوم مقارنة بالأمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 40,472 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا قدره 201 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس الثلاثاء.

- أما حديد عز، فوصل سعره إلى نحو 42,169 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 155 جنيه عن الأسعار المسجلة أمس.

- حديد السويس: 39,000 جنيه

- حديد المراكبي: 41,000 جنيه

- حديد بشاي: 41,000 جنيه

- حديد العشري: 37,500 جنيه

- حديد الجيوشي: 39,000 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 في مصر

- طن أسمنت الرمادي: 2,781 جنيهًا (بتراجع قدره 7 جنيهات عن الأسعار المسجلة أمس)

- طن أسمنت النصر: 1,960 جنيهًا

- طن أسمنت الشركة العربية المسلح: 2,000 جنيه

- طن أسمنت العسكري: 1,950 جنيهًا

- طن أسمنت طرة وحلوان: 1,990 جنيهًا

- طن أسمنت السويس: 2,000 جنيه

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت

تتأثر أسعار شيكارة الأسمنت بشكل كبير بنوع الشركة ووزن الشيكارة. يتراوح سعر شيكارة وزن 50 كجم بين 95 و120 جنيهًا، هذا التفاوت في الأسعار يمكن أن يؤثر على ميزانية المشاريع، لذا يُنصح للمقاولين والمستهلكين بمقارنة الأسعار من عدة شركات قبل اتخاذ القرار لضمان الحصول على أفضل عرض ممكن.

سعر الرمل اليوم

متر مكعب رمل ناعم: 85 جنيهًا

متر مكعب رمل خشن: 100 جنيه

سعر الزلط اليوم

متر مكعب زلط عادة: 215 جنيهًا

متر مكعب زلط فينو: 310 جنيهات

متر مكعب زلط مخصوص: 280 جنيهًا

متر مكعب زلط سن 2 مقاس 22: 230 جنيهًا

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