أسعار النحاس والمعادن اليوم الجمعة 27-9-2024 في مصر

أسعار النحاس والمعادن.. تعتبر المعادن، وخاصة النحاس، محور اهتمام واسع من قبل المستثمرين وأصحاب المشاريع, باعتبارها من العناصر الأساسية التي تسهم بشكل كبير في تطوير العديد من الصناعات.

أسعار النحاس والمعادن

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار النحاس والمعادن اليوم الجمعة 27-9-2024, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس الأصفر: بلغ 280 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر: وصل إلى 240 جنيهًا.

سعر كيلو نحاس أصفر خردة: تراوح ما بين 190 و210 جنيهات.

سعر النحاس المخلوط: تراوح من 240 إلى 260 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس عمومًا: سجل ما بين 330 و400 جنيه.

سعر النحاس الأحمر الخردة: بلغ 350 جنيهًا.

أسعار النحاس اليوم

أسعار الحديد اليوم

جاءت أسعار الحديد اليوم كالتالي:

متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: بلغ 40,671 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: وصل إلى 42,175 جنيهًا.

حديد بيانكو: 38,800 جنيه للطن.

حديد الجارحي: 39,000 جنيه للطن.

حديد سرحان: 38,800 جنيه للطن.

حديد الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 41,000 جنيه للطن.

حديد عطية: 39,000 جنيه للطن.

حديد المصريين: 41,100 جنيه للطن.

حديد الكومي: 38,800 جنيه للطن.

حديد العشري: 38,800 جنيه للطن.

حديد مصر ستيل: 39,000 جنيه للطن.

أسعار الألومنيوم

استقرت أسعار الألومنيوم، وجاءت أسعار شركة مصر للألومنيوم كالتالي:

سجل الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H14 نحو 150,150 جنيهًا للطن.

استقر سعر الألومنيوم السلك بقطر 9 مم و9.5 مم H12 عند 150 ألف جنيه.

وسجلت السلندرات الألومنيوم، التي تتراوح أطوالها بين 2.5 إلى 5 أمتار، نحو 140 ألف جنيه للطن.

لفات الألومنيوم بسمك 6 مم: نحو 155.5 ألف جنيه.

شرائح الألومنيوم الباردة: 158 ألف جنيه.

لفات الألومنيوم البارد: استقرت عند 156 ألف جنيه للطن.

سعر الألومنيوم اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999

سجلت أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999 الأسعار التالية:

سعر جرام الفضة: 73.33 جنيه.

سعر أونصة الفضة: 2,263.803 جنيه.

سبيكة 50 جرام: 3,625.37 جنيه.

سبيكة 100 جرام: 7,223.17 جنيه.

سبيكة 200 جرام: 13,784.68 جنيه.

سبيكة 250 جرام: 16,955.16 جنيه.

سبيكة 500 جرام: 33,579.49 جنيه.

سبيكة 1 كيلو: 66,166.48 جنيه.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

تداولت أسعار السبائك الذهبية كما يلي:

سبيكة وزن 1 جرام: 4,312 جنيهًا (دون مصنعية).

سبيكة وزن 2.5 جرام: 10,592 جنيهًا.

سبيكة وزن 5 جرامات: 21,020 جنيهًا.

سبيكة وزن 10 جرامات: 42,029 جنيهًا.

سبيكة وزن 31.10 جرام: 130,586 جنيهًا.

سبيكة وزن 50 جرامًا: 235,099 جنيهًا.

سبيكة وزن 100 جرام: 469,264 جنيهًا.

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