أسعار النحاس والمعادن اليوم الخميس 26-9-2024 في مصر

ارتفعت مؤشرات البحث عن أسعار النحاس والمعادن يوم الخميس، 26 سبتمبر 2024، نتيجة لتزايد الاهتمام من المستثمرين وأصحاب المشاريع, ويُعتبر النحاس والمعادن الأخرى من العناصر الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في العديد من الصناعات، مما يجعل متابعة أسعارها أمرًا ضروريًا.

أسعار النحاس اليوم

أسعار النحاس والمعادن اليوم

تقدم جريدة "الموجز" أسعار النحاس والمعادن اليوم الخميس 25-9-2024 وفقًا لآخر تحديثات في بورصة المعادن والسوق المصري.

أسعار النحاس اليوم

سعر كيلو النحاس الأصفر: بلغ 280 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس الأحمر: وصل إلى 240 جنيهًا.

سعر كيلو نحاس أصفر خردة: تراوح ما بين 190 و210 جنيهات.

سعر النحاس المخلوط: تراوح من 240 إلى 260 جنيهًا.

سعر كيلو النحاس عمومًا: سجل ما بين 330 و400 جنيه.

سعر النحاس الأحمر الخردة: بلغ 350 جنيهًا.

أسعار النحاس

أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد اليوم، وكانت الأسعار كالتالي:

سعر حديد عز: بلغ 41,500 جنيه.

سعر حديد بشاي: وصل إلى 41,200 جنيه.

سعر حديد العتال: سجل 39,000 جنيه.

سعر حديد المعادي: بلغ 38,800 جنيه.

سعر حديد الكومي: وصل إلى 38,800 جنيه.

سعر حديد المراكبي: سجل 41,000 جنيه.

سعر حديد عطية: بلغ 39,000 جنيه.

سعر حديد العشري: وصل إلى 38,800 جنيه.

سعر حديد الجيوشي: سجل 39,000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل: بلغ 39,000 جنيه.

سعر حديد بيانكو: وصل إلى 38,800 جنيه.

سعر حديد المصريين: سجل 41,100 جنيه.

أسعار الألومنيوم اليوم

حافظت أسعار الألومنيوم على استقرارها، وجاءت كالتالي:

سعر طن الألومنيوم: بلغ 1,700 جنيه.

سعر قرص الألومنيوم: سجل 61,500 جنيه.

سعر طن الألومنيوم الخام: وصل إلى 57,000 جنيه.

سعر طن الألومنيوم الخام الفلات البارد: بلغ 49,000 جنيه.

سعر كيلو الألومنيوم المستخدم في تصنيع الأدوات: سجل 25,000 جنيه.

سعر طن إسطوانة الألومنيوم: بلغ 39,000 جنيه.

أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999

استقرت أسعار سبائك الفضة الجديدة عيار 999، وسجلت الأسعار التالية:

سعر جرام الفضة: بلغ 73.81 جنيه.

سعر أونصة الفضة: وصل إلى 2,278.492 جنيه.

سبيكة 50 جرام: سجلت 3,648.90 جنيه.

سبيكة 100 جرام: بلغت 7,270.04 جنيه.

سبيكة 200 جرام: حققت 13,874.13 جنيه.

سبيكة 250 جرام: وصلت إلى 17,065.18 جنيه.

سبيكة 500 جرام: بلغت 33,797.38 جنيه.

سبيكة 1 كيلو: سجلت 66,595.81 جنيه.

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